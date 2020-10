'Wij zullen Mohamed Ridouani, de burgemeester van Leuven, in de gemeenteraad interpelleren, maar voor de gezondheid van onze inwoners en het imago van onze stad is dit duidelijk een slechte zaak.'

Dat zegt Lorin Parys, fractievoorzitter van de N-VA in de Leuvense gemeenteraad naar aanleiding van de beelden die op sociale media opdoken over fuivende studenten op de Oude Markt.

Donderdag was de laatste dag dat de cafés tot 1 uur 's nacht mochten openblijven en heel wat studenten in Leuven hebben daarvan geprofiteerd om op de Oude Markt te gaan fuiven. Daarbij werden de sociale afstand en de mondmaskerplicht niet nageleefd. "

'De situatie op de Oude Markt donderdagavond was gewoon hallucinant. Waar waren de preventieve maatregelen?', reageert Lorin Parys. 'Het stadsbestuur lijkt niets geleerd te hebben uit de lockdownfeestjes in maart. Hoe is het opnieuw zo ver kunnen komen?... Wij vragen een verscherpt toezicht en kordater optreden van het stadsbestuur, besluit de N-VA'er, 'zodat de maatregelen gerespecteerd worden en de inwoners die zich wél netjes aan de maatregelen houden, beschermd worden.'

