De partij N-VA vraagt dat toekomstig Eurocommissaris Didier Reynders aandacht zal schenken aan de Catalaanse zaak. Reynders krijgt binnen de nieuwe Europese Commissie de opdracht om de principes van de rechtsstaat te doen naleven in de verschillende lidstaten.

Reynders kreeg dinsdag te horen welke zijn bevoegdheden zullen zijn. Naast justitie wordt hij bevoegd voor consumentenbescherming en naleving van de rechtsstaat. Wat dat laatste betreft, zei hij al dat hij een voorstel zal doen om jaarlijks een rapport te maken over de toestand van de rechtsstaat in de lidstaten. De nieuwe Europese Commissie treedt pas in november aan, als ze groen licht gekregen heeft van het Europees Parlement. Tot die tijd blijft Reynders in principe vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie. Reynders werd woensdag in de Kamer verwacht voor de commissie Landsverdediging, waar hij van meerdere parlementsleden felicitaties ontving.

N-VA-Kamerlid Theo Francken schonk hem, naast zijn boek over migratie, een Catalaans lintje. Op die manier vraagt N-VA, op de Catalaanse nationale feestdag, aandacht voor de Catalaanse zaak. In Spanje worden een aantal Catalaanse leiders vervolgd voor hun aandeel in een door Spanje verboden onafhankelijkheidsreferendum, dat gevolgd werd door een onafhankelijkheidsverklaring. N-VA, die de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd genegen is, vraagt al langer dat de Europese Commissie tussenkomt in de kwestie. 'We willen dat de Europese Commissie niet langer wegkijkt. Als je streng bent voor Polen en Hongarije, moet je dat ook zijn voor die politieke processen in Spanje', zegt Francken.