N-VA: 'Geen centraal loonoverleg meer in ons confederaal model'

De partij wil de automatische indexering afschaffen en vervangen door overleg op bedrijfsniveau. De partij gaf vandaag ook al een voorsmaakje voor de volgende studiedag, die over 'ecorealisme' zal gaan. 'Je mag geen enkel taboe hebben, ook niet rond kernenergie. Zelfs de bouw van een nieuwe kerncentrale sluiten wij niet uit', zei voorzitter Bart De Wever.

N-VA organiseert vier zogenaamde V-dagen, om de inhoud van het partijprogramma nog eens op te frissen bij de leden, in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. De eerste ging over het confederalisme, dat nadrukkelijk opnieuw op tafel wordt gelegd na de jaren van focus op economisch herstel.

Het was aan Matthias Diependaele en Sander Loones om de leden er aan te herinneren hoe dat systeem in elkaar zit, met een federale regering die enkel instaat voor wat de deelstaten nog samen willen doen. Jan Jambon verbond er ook een sociaal luik aan, waarin geen plaats meer is voor een loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers op nationaal niveau. 'Geef de sociale partners in de bedrijven de autonomie om zelf te beslissen over een bevriezing van de lonen of over opslag', zei Jambon. 'Als het slecht gaat in het bedrijf of als de werkloosheid torenhoog is, zullen de bedrijfsbonden doorgaans geen probleem hebben om hun steentje bij te dragen. Als het goed gaat, kan iedereen de vruchten plukken.'

Van een automatische loonindexering kan daarin geen sprake meer zijn, zei De Wever achteraf. 'One size doesn't fit all, dat werkt niet meer', zei hij. 'De uitkeringen kunnen wel blijven stijgen met de index, omdat daar geen bedrijf is waar mee kan worden onderhandeld.'

De Wever hoopt er nog steeds op dat de grondwet komende legislatuur kan worden aangepast, om een staatshervorming mogelijk te maken. Om de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren, heeft hij echter de voormalige regeringspartners nodig. 'We hadden daarover een afspraak met de drie andere partijen', zei hij vandaag. 'Wij hebben loyaal meegestemd met de arbeidsdeal en met een aantal hervormingen in justitie. De andere partijen zouden nu ook hun woord moeten houden.'