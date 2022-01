Oppositiepartij N-VA wil de energiefactuur van de burger betaalbaar houden door een belastingvermindering van 500 euro door te voeren. Kamerleden Bert Wollants en Joy Donné gaan een wetsvoorstel indienen, waarbij ze die vermindering willen doorrekenen in de bedrijfsvoorheffing vanaf maart. Het geld om een en ander te betalen moet volgens N-VA gehaald worden bij de energieproducenten.

De stijgende energieprijzen liggen al even op de tafel van de regering. Die onderzoekt verschillende pistes om de factuur voor de gezinnen draaglijk te houden. De groenen en de Franstalige socialisten pleiten voor een verlenging van het sociaal tarief en een energiepremie of -cheque van rond de 200 euro, CD&V en Vooruit zijn voorstander van een (tijdelijke) verlaging van de btw, waar ook Vlaams Belang en PVDA voor gewonnen zijn, en Open Vld pleitte voor een sociale belastingverlaging.

Ook N-VA komt woensdag met een voorstel. De partij pleit voor een belastingvermindering van 500 euro. 'De middenklasse valt uit de boot. We kunnen hen echter niet in de kou laten staan. Daarom dient de N-VA een wetsvoorstel in om een belastingvermindering toe te kennen voor wie werkt, spaart en onderneemt. Ook gepensioneerden komen in aanmerking,' zeggen N-VA-Kamerleden Bert Wollants en Joy Donné.

Die vermindering van de personenbelasting moet volgens de Kamerleden worden doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing vanaf de maand maart. 'Zo zullen de mensen onmiddellijk netto meer overhouden van hun loon of pensioen.'

N-VA wil dat ook zelfstandigen aanspraak kunnen maken op de belastingvermindering. Wie al geniet van het sociaal tarief voor aardgas komt echter niet in aanmerking. 'Dit aangezien zij met dit tarief al een voordeel van ongeveer 2.000 euro hebben tegen over de marktprijs van december 2021', luidt het.

Het geld voor de operatie moet volgens N-VA komen van de energieproducenten. 'Onze energieproducenten, waaronder de kerncentrales en de installaties van hernieuwbare energie, maken vandaag torenhoge overwinsten. Die systemen zijn gebouwd met belastinggeld. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we die meerinkomsten mee zouden gebruiken om de burger financieel te ondersteunen', aldus nog Kamerlid Bert Wollants.

