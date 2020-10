Axel Ronse, Vlaams Parlementslid voor N-VA, wil een hoorzitting met professor Arbeidseconomie Stijn Baert en minister van Economie Hilde Crevits (CD&V), over het federaal regeerakkoord. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Vlaamse ambities.

Het Vlaams regeerakkoord, geschreven door N-VA, CD&V en Open Vld, telt verschillende verwijzingen naar toekomstig federaal beleid. Omdat N-VA geen deel uitmaakt van de nieuwe federale regering, maakt de partij zich zorgen. 'Onze Vlaamse ambities rond het optrekken van de werkzaamheidsgraad dreigen een 'tijger zonder tanden' te worden nu federaal weigert de lasten op arbeid, pensioenen, ziekteverzekering, en de werkloosheidsuitkeringen te hervormen', zegt Ronse. 'Ook het effect van de jobbonus lijkt door het federale programma gefnuikt te worden.'

Arbeidseconoom Stijn Baert maakte gelijkaardige bedenkingen in een opiniestuk. 'Jazeker, een van de weinige concrete cijfers in het akkoord is een stijging van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent tegen 2030', schreef hij. 'Maar de maatregelen die ertegenover worden gezet, kunnen mij voorlopig niet overtuigen. In feite schuift de Vivaldi-regering de ­hervormingen voor zich uit. Na weken ­discussiëren kijken de Vivaldisten zowaar richting jaarlijkse werkgelegenheidsconferenties én naar de sociale partners om de 80 procent werkzaamheidsgraad te realiseren.'

N-VA vraagt nu een hoorzitting met de professor en de minister. 'Ik wil dat minstens de engagementen uit de jobsdeal van voormalig premier Michel worden nagekomen', zegt Ronse

