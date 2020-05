Vlaams Belang en N-VA zijn er niet over te spreken dat Brusselse lokale 'linkse' politici de hand boven het hoofd van jongerenbendes houden. Volgens Vincent Houssin (VSOA) krijgen politieagenten expliciet de vraag om niet op te treden bij rellen.

Vlaams Belang roept de agenten op om politieke intimidatie te stoppen en lanceert een petitie om de politie te steunen.

Vincent Houssin van de liberale politievakbond VSOA klaagde donderdag in De Ochtend (Radio 1) aan dat er in Brussel al een tijdje problemen met jeugdbendes die zich tegen de politie keren, terwijl die agenten expliciet de vraag krijgen om niet in te grijpen. Dat sommige lokale besturen zo de kant kiezen van die bendes vindt Houssin een groter probleem dan het overtreden van het samenscholingsverbod, wat nog steeds een belangrijke maatregel is in de strijd tegen het coronavirus.

'Sommige Brusselse politici nemen de jongerenbendes in bescherming. Dat is de omgekeerde wereld', hekelt Vlaams Belang-senator Bob De Brabandere. De partij lanceerde een petitie (iksteundebrusselsepolitie.be) en roept politieagenten die te maken krijgen met intimidatie uit politieke hoek op dit te melden. 'Keer op keer zien we hetzelfde stramien: veelal allochtone jongeren lokken rellen uit met de politie, waarna de politie moet optreden. Eens het stof gaan liggen is, krijgt de politie dan nog te maken met aanvallen uit een andere hoek: de politiek', stelt De Brandere.

'Uit angst om kiezers te verliezen, kiezen politici van vaak linkse signatuur de kant van tuig in plaats van te doen wat elk zinnig mens zou doen: gewelddadig en crimineel gedrag veroordelen', vervolgt Brussels parlementslid Dominiek Lootens.

De Brusselse Vlaams Belang-afdeling is ervan overtuigd dat de meerderheid van de Brusselaars haar visie deelt en lanceerde een tweetalige petitie om de politie te steunen.

Voor Brusselse parlementslid Matthias Vanden Borre bevestigt Houssin wat de N-VA al jaren aanklaagt: 'Jongerenbendes komen op straat om de politie uit te dagen en om de macht over te nemen in bepaalde wijken. Deze bewuste afkeer tegen de wet en onze samenleving wordt gevoed door een criminele bodem, zoals drugshandel of extremistische predikers. Het schuldig verzuim van lokale machthebbers is immens.'

Hij waarschuwt: 'De situatie is echt explosief: er zijn de jongerenbendes, haatpredikers, extremisten allerhande en de continue terroristische dreiging, ... Allen willen ze de politie bewust viseren en worden hierin blijkbaar geen duim in de weg gelegd door de lokale politici van vooral PS-signatuur. Onbegrijpelijk, want de politie is soms letterlijk de laatste dam tegen deze chaos en geweld'.

Vlaams Belang roept de agenten op om politieke intimidatie te stoppen en lanceert een petitie om de politie te steunen.Vincent Houssin van de liberale politievakbond VSOA klaagde donderdag in De Ochtend (Radio 1) aan dat er in Brussel al een tijdje problemen met jeugdbendes die zich tegen de politie keren, terwijl die agenten expliciet de vraag krijgen om niet in te grijpen. Dat sommige lokale besturen zo de kant kiezen van die bendes vindt Houssin een groter probleem dan het overtreden van het samenscholingsverbod, wat nog steeds een belangrijke maatregel is in de strijd tegen het coronavirus. 'Sommige Brusselse politici nemen de jongerenbendes in bescherming. Dat is de omgekeerde wereld', hekelt Vlaams Belang-senator Bob De Brabandere. De partij lanceerde een petitie (iksteundebrusselsepolitie.be) en roept politieagenten die te maken krijgen met intimidatie uit politieke hoek op dit te melden. 'Keer op keer zien we hetzelfde stramien: veelal allochtone jongeren lokken rellen uit met de politie, waarna de politie moet optreden. Eens het stof gaan liggen is, krijgt de politie dan nog te maken met aanvallen uit een andere hoek: de politiek', stelt De Brandere. 'Uit angst om kiezers te verliezen, kiezen politici van vaak linkse signatuur de kant van tuig in plaats van te doen wat elk zinnig mens zou doen: gewelddadig en crimineel gedrag veroordelen', vervolgt Brussels parlementslid Dominiek Lootens. De Brusselse Vlaams Belang-afdeling is ervan overtuigd dat de meerderheid van de Brusselaars haar visie deelt en lanceerde een tweetalige petitie om de politie te steunen.Voor Brusselse parlementslid Matthias Vanden Borre bevestigt Houssin wat de N-VA al jaren aanklaagt: 'Jongerenbendes komen op straat om de politie uit te dagen en om de macht over te nemen in bepaalde wijken. Deze bewuste afkeer tegen de wet en onze samenleving wordt gevoed door een criminele bodem, zoals drugshandel of extremistische predikers. Het schuldig verzuim van lokale machthebbers is immens.' Hij waarschuwt: 'De situatie is echt explosief: er zijn de jongerenbendes, haatpredikers, extremisten allerhande en de continue terroristische dreiging, ... Allen willen ze de politie bewust viseren en worden hierin blijkbaar geen duim in de weg gelegd door de lokale politici van vooral PS-signatuur. Onbegrijpelijk, want de politie is soms letterlijk de laatste dam tegen deze chaos en geweld'.