De onderhandelaars die werden uitgenodigd door de twee federale informateurs zijn zondag om 18 uur aangekomen op het Egmontpaleis in Brussel. Groen is erbij, Ecolo niet.

De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders houden zondagavond een rondetafelgesprek. Lang Vlaamse kant nemen N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A en Groen deel. Aan Franstalige kant is dat MR en PS.

Het zijn overigens niet enkel de partijvoorzitters die aanschuiven. Zo had Bart De Wever voormalig minister Jan Jambon en voormalig staatssecretaris Theo Francken meegebracht. Meyrem Almaci had Kristof Calvo naast zich en Gwendolyn Rutten haar vicepremier Alexander De Croo. Voor SP.A schuift naast John Crombez ook Meryame Kitir aan.

Vande Lanotte en Reynders willen de deelnemende partijen wellicht een nota voorleggen die een preformatie moet opstarten. De deelnemers hadden de instructie gekregen om met de wagen of de taxi te komen, om lastige vragen te vermijden. Enkel Theo Francken (N-VA) had die nota schijnbaar niet gelezen, maar ook hij liet zich niet tot forse uitspraken verleiden.

Groen-onderhandelaars Kristof Calvo en Meyrem Almaci op 28 juli 2019. © Belga

Ecolo stuurt kat

De Franstalige groenen van Ecolo zijn er dus niet bij. 'In volledige samenhang met wat we hebben meegedeeld aan de informateurs bij de verschillende ontmoetingen, neemt Ecolo niet deel aan deze ontmoeting", klinkt het. Als reden geeft de partij dat 'we de tegenpool zijn van de NV-A (sic): visie op de samenleving, methodes, prioriteiten...'.

De partij vindt dat zich verbinden aan de Vlaams-nationalisten 'niet de minste optie is'. 'Met hen onderhandelen over een nota die kan dienen als basis voor toekomstige preformatieonderhandelingen die moeten leiden tot een meerderheid met Ecolo en NV-A heeft dus geen enkele zin', zegt covoorziter Jean-Marc Nollet in het korte persbericht.

De Franstalige groenen geven wel nog mee dat ze beschikbaar blijven 'om te antwoorden op elke andere vraag van de koninklijke informateurs'.