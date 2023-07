N-VA en Open VLD passeren CD&V en dienen zelf stikstofdecreet in

Meerderheidspartijen N-VA en Open VLD hebben donderdag – zonder coalitiepartner CD&V – een stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement.

Ze vragen daarbij meteen ook het advies van de Raad van State om op die manier naar eigen zeggen tijd te winnen. Volgens N-VA en Open VLD ‘noopt het Ineos-arrest tot urgent handelen’ en is de ingreep bedoeld om ‘een versnelling hoger te schakelen en het stikstofdossier op deze manier te deblokkeren’.

CD&V dient het voorstel niet mee in omdat de partij haar steun aan het akkoord afhankelijk heeft gemaakt van het milieueffectenonderzoek (MER) naar de twee CD&V-eisen (over het extern salderen en het aanpassen van de uitstootdrempels).

‘Ik neem akte van de beslissing van de collega’s van de N-VA en de Open VLD’, reageert fractieleider Peter Van Rompuy. ‘Door deze procedurele stap willen zij het advies van de Raad van State versneld verkrijgen over het gehele decreet’, klinkt het. ‘Eenmaal het advies van de Raad van State binnen is, kunnen de gesprekken in de schoot van de Vlaamse regering hervat worden om zo snel mogelijk te komen tot een juridisch robuust, definitief stikstofdecreet’, aldus Van Rompuy.