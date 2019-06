N-VA draagt Liesbeth Homans, die donderdag nog werd opgenomen in het ziekenhuis, voor als nieuwe minister-president van de regering in lopende zaken. Dat bevestigt de huidige minister-president, Geert Bourgeois. Minister van Mobiliteit Ben Weyts wordt viceminister-president voor de partij.

Op 1 juli neemt Bourgeois ontslag als Vlaamse regeringsleider, om zijn zitje in het Europees Parlement op te nemen. De bedoeling is dat Homans dan snel de eed kan afleggen, maar donderdag werd ze opgenomen in het ziekenhuis.

'Ik hoop dat het niets ernstigs is en dat ze snel weer kan functioneren', zei Bourgeois vrijdagochtend. 'Ik ga haar straks proberen bellen, want we zitten op een cruciaal scharniermoment.'

Dat Homans de nieuwe minister-president wordt, is volgens hem een logische doorschuifoperatie. 'Maar het is mooi meegenomen dat het de eerste vrouwelijke minister-president is. Het is een heel mooi moment voor haar, dus het is jammer dat ze net nu gezondheidsproblemen heeft. Ik hoop dat ze vandaag naar huis mag gaan en dat ze er maandag bij kan zijn. Als dat niet zo is, gaan we moeten kijken hoe het scenario verandert.'

Bourgeois noemde vrijdag zijn vijf jaar als minister-president de mooiste uit zijn politieke loopbaan. 'Ik vertrek absoluut niet in bitterheid, maar in dankbaarheid. Al heb ik nooit verborgen gehouden dat ik graag verder had gedaan.'

De N-VA'er kijkt naar eigen zeggen uit naar zijn nieuwe uitdaging in het Europees Parlement, waar zijn partij bij de conservatieve ECR-fractie blijft. 'Dat is niet de keuze van mijn hart, maar ik kan u met grote stelligheid zeggen dat er geen enkel alternatief was voor N-VA. Ik heb allerlei contacten gehad, heb enorm hard gewerkt aan het maken van een eigen fractie. Het spijt me bijzonder dat ik daar op een zucht na niet toe gekomen ben.'

N-VA heeft volgens hem wel de garantie van vrijheid van expressie en van stemmen binnen de fractie.