Er dreigt een netelige discussie over de verdeling van de kosten voor de vaccinatiecampagne. Er blijken grote verschillen te bestaan tussen de deelstaten. Zo is de kostprijs voor een vaccin in een collectieve voorziening (bv. woonzorgcentrum) in Wallonië dubbel zo hoog als in Vlaanderen.

De kwestie zou woensdag op de agenda van de Interministeriële Conferentie (IMC) staan.

Hoe moet de kostprijs voor de grootschalige vaccinatiecampagne tegen covid-19 verdeeld worden? In november 2020 beslisten de verschillende ministers van Volksgezondheid om een 80/20-verdeling te gebruiken. De federale overheid betaalt 80 procent van de kosten en de deelstaten dragen onderling de overige 20 procent.

Maar er is discussie over precieze verdeling van die kosten. Dat heeft vooral te maken met de grote verschillen in de kosten tussen de deelstaten. Uit een berekening van de Inspectie Financiën van de Vlaamse overheid blijkt bijvoorbeeld dat het plaatsen van een vaccin in een vaccinatiecentrum in Vlaanderen 52,53 euro per gevaccineerde kost, terwijl dat in Wallonië oploopt tot 71,67 euro per gevaccineerde. In collectieve voorzieningen, zoals woonzorgcentra, is sprake van een kost zo'n 10 euro per gevaccineerde in Vlaanderen en van ruim 22 euro per gevaccineerde in Wallonië.

'Vlaanderen heeft niet alleen een betere vaccinatiecampagne, maar slaagt er ook een pak goedkoper te vaccineren dan in Brussel en Wallonië', zeggen Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) en Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) . Die grote regionale verschillen zijn volgens de N-VA-parlementsleden 'onmogelijk uit te leggen'. 'Vooral niet nu nog niet duidelijk is wie die extra factuur zal betalen'.

Overtollige vaccins

Als men als oplossing een gemiddelde kostprijs zou gebruiken, dan zou dat betekenen dat Wallonië niet alle gemaakte kosten vergoedt zou krijgen en dat Vlaanderen geld zou krijgen voor uitgaven die niet gemaakt zijn. 'Aan dit soort discussies verliezen we dus tijd én geld', zeggen Parys en Depoorter.

Voor de korte termijn stellen de N-VA-parlementsleden voor om de meest efficiënte kostprijs als basis te gebruiken 'eventueel aangevuld met een klein percentage om onvoorziene kosten op te vangen'. 'Op langere termijn zou het veel simpeler zijn om gezondheidszorg een Vlaamse materie te maken, dan is iedereen verantwoordelijk voor de eigen portefeuille'.

Uit het document van de Inspectie Financiën (IF) blijkt ook dat er een enorme stock aan overtollige vaccins zal zijn. Zo is er volgens het document sprake van 33,6 miljoen bestelde vaccins voor een totaal van bijna 283 miljoen euro. Afhankelijk van hoeveel mensen er finaal gevaccineerd worden, komt men uit op 137 tot 181 miljoen euro aan wat de IF '"overbodige" federale stock' noemt.

De kwestie zou woensdag op de agenda van de Interministeriële Conferentie (IMC) staan.Hoe moet de kostprijs voor de grootschalige vaccinatiecampagne tegen covid-19 verdeeld worden? In november 2020 beslisten de verschillende ministers van Volksgezondheid om een 80/20-verdeling te gebruiken. De federale overheid betaalt 80 procent van de kosten en de deelstaten dragen onderling de overige 20 procent. Maar er is discussie over precieze verdeling van die kosten. Dat heeft vooral te maken met de grote verschillen in de kosten tussen de deelstaten. Uit een berekening van de Inspectie Financiën van de Vlaamse overheid blijkt bijvoorbeeld dat het plaatsen van een vaccin in een vaccinatiecentrum in Vlaanderen 52,53 euro per gevaccineerde kost, terwijl dat in Wallonië oploopt tot 71,67 euro per gevaccineerde. In collectieve voorzieningen, zoals woonzorgcentra, is sprake van een kost zo'n 10 euro per gevaccineerde in Vlaanderen en van ruim 22 euro per gevaccineerde in Wallonië. 'Vlaanderen heeft niet alleen een betere vaccinatiecampagne, maar slaagt er ook een pak goedkoper te vaccineren dan in Brussel en Wallonië', zeggen Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) en Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) . Die grote regionale verschillen zijn volgens de N-VA-parlementsleden 'onmogelijk uit te leggen'. 'Vooral niet nu nog niet duidelijk is wie die extra factuur zal betalen'. Als men als oplossing een gemiddelde kostprijs zou gebruiken, dan zou dat betekenen dat Wallonië niet alle gemaakte kosten vergoedt zou krijgen en dat Vlaanderen geld zou krijgen voor uitgaven die niet gemaakt zijn. 'Aan dit soort discussies verliezen we dus tijd én geld', zeggen Parys en Depoorter. Voor de korte termijn stellen de N-VA-parlementsleden voor om de meest efficiënte kostprijs als basis te gebruiken 'eventueel aangevuld met een klein percentage om onvoorziene kosten op te vangen'. 'Op langere termijn zou het veel simpeler zijn om gezondheidszorg een Vlaamse materie te maken, dan is iedereen verantwoordelijk voor de eigen portefeuille'. Uit het document van de Inspectie Financiën (IF) blijkt ook dat er een enorme stock aan overtollige vaccins zal zijn. Zo is er volgens het document sprake van 33,6 miljoen bestelde vaccins voor een totaal van bijna 283 miljoen euro. Afhankelijk van hoeveel mensen er finaal gevaccineerd worden, komt men uit op 137 tot 181 miljoen euro aan wat de IF '"overbodige" federale stock' noemt.