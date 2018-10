N-VA Buggenhout blijft achter in opspraak geraakte kandidaat staan

Volgens een politiebron zou D.N. het voorbije weekend op een chirofuif cocaïne op zak gehad hebben. Maar de man zelf ontkent dat en brengt getuigen aan die zijn versie in een politieverhoor willen bevestigen. Hij moet zich vrijdag melden voor een politieverhoor omdat hij verdacht wordt van het bezit van verboden middelen.

De partij, die in Buggenhout mee bestuurt, blijft achter de kandidaat staan en laat verstaan geloof te hechten aan de verklaringen van D.N., die op de vijfde plaats staat. 'U moet mij toestaan enige vragen te hebben bij beweringen van anonieme politiebronnen', zegt lijsttrekker Wim Mommaers.

'Er is door de politie wel degelijk een zakje aangetroffen', zegt Mommaers. Maar de substantie, waarop nog onderzoek moet gebeuren, zou op de grond gelegen hebben. 'Het is hier woord tegen woord, maar hij brengt twee getuigen aan die zeggen dat de substantie niet van hem is.'

Mommaers zegt dat de kandidaat geen drugshandel ten laste wordt gelegd. Hij geeft aan alle vertrouwen te hebben in het verdere politieonderzoek maar betreurt dat het politieverhoor er pas vrijdag komt, kort voor de verkiezingen.

D.N. gaf maandagavond nog aan dat hij een drugtest liet afleggen. 'Daaruit blijkt dat ik geen drugs heb genomen', klinkt het. 'Ik ben kapot van de foute berichtgeving in de media en het feit dat ik de kans niet kreeg om me te verdedigen. Ik vrees dat ik gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.'

Op het verhoor van aanstaande vrijdag 'zal ik aan de hand van onder meer getuigenissen mijn onschuld bewijzen', aldus D.N.. 'Uiteraard zal ik mijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.'