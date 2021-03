Oppositiepartij N-VA blijft pleiten voor een heropening van de terrassen van horecazaken in de paasvakantie. 'Wij blijven bij dat voorstel. Dat heeft niets te maken met versoepelen', zei fractieleider Peter De Roover donderdag in de Kamer.

N-VA hamert al een tijdje op de heropening van de terrassen van horecazaken. Dat moet de handhaving van de coronamaatregelen onder grote groepen mensen, die in de paasvakantie mogelijk buiten van het mooie weer willen genieten, vergemakkelijken.

De partij, die federaal in de oppositie zit, blijft daar ondanks de plotse felle stijging van de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames van overtuigd, zei fractieleider Peter De Roover donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. 'Dat heeft niets te maken met versoepelen, maar alles met een manier om gezond om te springen met die paasvakantie. Als de regering blind blijft voor die handhavingsproblematiek, dan vrees ik dat verstrengingen een omgekeerd effect zullen hebben.'

Open Vld-voorzitter en -Kamerlid Egbert Lachaert noemde het N-VA-voorstel 'niet realistisch'. 'Het is roekeloos om te blijven roepen naar versoepelingen, naar terrassen waar de horeca zelf niet eens om gevraagd heeft', klonk het fors.

Ook bij CD&V is er weinig begrip voor het standpunt van de Vlaams-nationalisten. 'Ik vind het onbegrijpelijk dat sommigen erop blijven aandringen dat de terrassen opengaan', zei fractieleider Servais Verherstraeten. 'Nu moeten we juist volhouden, zodat de perspectieven die we geboden hebben, gerealiseerd kunnen worden.' CD&V-Kamerlid Nawal Farih noemde de heropening van de terrassen op korte termijn 'totaal niet haalbaar'. 'De realiteit is hard, en die is dat de zorg opnieuw onder druk staat', zei ze.

