Muyters wijst Voka-voorstel voor 100 euro extra netto voor lage inkomens af

De ondernemersorganisatie kijkt daarvoor naar de Vlaamse regering. Maar het Voka-voorstel valt op een koude steen bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Hij vindt dat de Vlaamse regering vooral moet inzetten op het aanbieden van vorming en opleiding en op onderzoek en ontwikkeling. Dat heeft hij dinsdag gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Om meer mensen aan het werk te krijgen, stelt ondernemersorganisatie Voka voor om 100 euro extra te geven aan mensen met een laag inkomen. Wie een brutomaandloon van minder dan 2.500 euro bruto heeft, zou volgens Voka van de Vlaamse regering 100 euro extra netto moeten krijgen.

Maar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) loopt niet meteen warm voor het Voka-voorstel. 'Ik ben daar niet zo positief over. Het is goed dat mensen meer zouden overhouden, maar dat gebeurt federaal al met de taxshift', aldus Muyters in De Ochtend.

Vlaanderen moet volgens Muyters vooral kijken hoe ze langdurig werklozen op weg kan zetten naar werk. 'Dat kan door opleiding en vorming en door in te zetten op onderzoek en innovatie', aldus de N-VA-minister. Muyters wijst er ook op dat de maatregel zo'n 500 miljoen euro zou kosten. 'En ik zie niet in hoe wij snel-snel 500 miljoen euro zouden kunnen vrijmaken voor zo'n jobkorting'.

De eerder afgeschafte jobkorting was volgens Muyters ook 'niet de beste maatregel qua efficiëntie'. 'Dit is niet de oplossing die ervoor zal zorgen dat de jobs die niet ingevuld geraken, plots toch kunnen ingevuld worden', aldus Muyters.