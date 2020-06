In de Brusselse gemeente Laken is donderdagnamiddag een muurschildering ingehuldigd van George Floyd, de zwarte Amerikaan die op 25 mei stierf bij een gewelddadig politieoptreden.

Het werk past binnen het streetartparcours van de stad Brussel en moet een eerbetoon zijn aan alle mensen die het slachtoffer zijn van racisme en discriminatie.

'We waren allemaal geschokt door het overlijden van George Floyd en we hebben met de stad Brussel racistisch geweld willen veroordelen, maar ook een boodschap uitsturen van vrede, geweldloosheid en hoop', aldus schepen van Cultuur Delphine Houba. 'Er zijn overal ter wereld manifestaties geweest, ook in België. Met de vele nationaliteiten die de stad rijk is en als hoofdstad van Europa, kon Brussel niet achterblijven.'

De tekening bevindt zich op het drukbezocht kruispunt tussen de Koninginnelaan en de Paleizenstraat over de Bruggen. Ze werd donderdag afgewerkt door de Belgisch-Congolese artiest Novadead. Hij maakte ook de muurschildering 'The Future is Europe' in de Europese wijk en een portret van Nelson Mandela in Luik.

Op de muurschildering houdt Floyd een roos vast. 'Daarmee wil ik een boodschap van liefde overbrengen en de tropische planten op de achtergrond brengen voor mij, geboren in Congo, een positief gevoel voort, een gevoel van welzijn', aldus de artiest.

