MR zet koopkracht centraal in verkiezingscampagne

De koopkracht zal ook bij de komende verkiezingscampagne centraal staan bij de Franstalige liberalen. Dat heeft MR-voorzitter Olivier Chastel zaterdag gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in het Waals-Brabantse Bierges. Ook Waals minister-president Willy Borsus en premier Charles Michel namen het woord.

De liberalen maken, enkele weken voor het begin van de verkiezingscampagne, een positieve balans op van hun verwezenlijkingen in het Waals en het federaal parlement. Zo wezen de verschillende sprekers erop dat er 220.000 nieuwe jobs bijkwamen in ons land en dat Wallonië vorig jaar een recordexport kon optekenen van 45 miljard euro, terwijl in het Waalse gewest voor een miljard euro aan investeringen werd gedaan.

Volgens de liberalen zijn die verwezenlijkingen een gevolg van veranderingen die de MR in gang heeft gezet.

Premier Michel kwam onder meer terug op het Marrakeshpact, dat uiteindelijk geleid heeft tot de val van zijn regering. Hij wees op de fundamenten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die hem ertoe gebracht hebben toch naar Marokko te vliegen om het pact te ondertekenen, hoewel dat zou leiden tot het vertrek van de N-VA uit de regering. Hij koos er zo voor om 'aan de goede kant van de geschiedenis' te staan, na een eeuw die getekend werd door twee oorlogen en individualisme, die miljoenen slachtoffers hebben gemaakt.

De sprekers herinnerden er ook aan dat de partij zich meer dan ooit laat leiden door liberale waarden zoals het nemen van initiatief, engagement en persoonlijke vrijheden. MR blijft dan ook inzetten op fiscale hervormingen en de verhoging van de koopkracht, net als op klimaat en welzijn. 'We tonen aan dat de toegevoegde waarde en de legitimiteit van het liberalisme echt sociaal zijn. De koopkracht, het klimaat en welzijn zijn geen monopolies van links. Men kan niets bouwen in een economische woestijn, geen sterke sociale zekerheid, geen efficiënte energietransitie', aldus voorzitter Chastel.

Zaterdagochtend meldden La Libre en La DH al dat MR in de volgende legislatuur een fiscale hervorming wil doorvoeren waarbij de fiscale vrijstelling wordt verhoogd tot 12.500 euro, het niveau van de laagste werkloosheidsuitkering.