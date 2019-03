MR wil klimaatoplossingen via samenwerkingsakkoord

De MR is niet langer bereid om het voorstel van klimaatwet te redden via een grondwetswijziging. Fractieleider David Clarinval zei dinsdag in de Kamercommissie Grondwet dat ze de problemen met de wettekst willen aanpakken via samenwerkingsakkoorden.