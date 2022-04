De MR roept op om de gedragscode, die de democratische Franstalige partijen op 8 mei 2002 hebben ondertekend om het cordon médiatique en bij uitbreiding het cordon sanitaire aan te houden, "verder uit te diepen". Dat zegt de partij in een reactie op de consternatie die is ontstaan na een debat tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Bouchez en Van Grieken kruisten donderdagavond in Terzake op Canvas de degens over de Franse presidentsverkiezingen. In Franstalig België is daar consternatie over ontstaan: in het zuiden van het land is er nog altijd een cordon médiatique rond extreemrechts.

De MR belooft 'zonder uitzondering alle bepalingen te respecteren die zijn aangenomen in de gedragscode', maar vindt echter dat 'het noodzakelijk is deze teksten uit te diepen door er de nieuwe bedreigingen voor onze democratieën in op te nemen'. De partij heeft het dan over 'extremisme van zowel rechts als links, religieus radicalisme en populisme van allerlei aard'.

'Het is ook nuttig om in de teksten de nieuwe realiteiten als gevolg van de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen te integreren', vervolgt de partij. Ze roept verder op om de Nederlandstalige democratische partijen te betrekken. 'Deze onrustige tijden nopen ons tot een ondubbelzinnige mobilisatie tegen de vijanden van de democratie', klinkt het nog.

Vrijdag meldden de Franstalige partijen PS, Ecolo en Les Engagés in een gezamenlijk persbericht nog dat er met het debat 'een rode lijn is overschreden'. De partijen stellen Bouchez voor een ultimatum: voor maandagmiddag moet de MR-top verduidelijken 'of het bij een eenmalige vergissing blijft, dan wel of de partij terugkomt op de gedragscode', klinkt het.

