De leden van de MR weten op 12 november wie Charles Michel opvolgt aan het hoofd van de partij. Het partijbureau heeft vrijdag de procedure vastgelegd. Kandidaten voor het voorzitterschap moeten zich tussen 25 september en 11 oktober melden. Vanaf 21 oktober kunnen de leden per brief hun stem uitbrengen.

Premier Charles Michel wordt op 1 december permanent voorzitter van de Europese raad. Hij blijft dus partijvoorzitter tot 12 november, maar laat het dagelijks beheer van de partij over aan het bureau en de partijkopstukken in de verschillende regeringen. De federale regeringsonderhandelingen laat hij over aan minister van Begroting Sophie Wilmès.