Terwijl de federale regering eind deze maand moet beslissen over de definitieve kernuitstap, benadrukt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opnieuw dat de bouw van nieuwe nucleaire centrales niet mag worden uitgesloten.

'Ik ben erg duidelijk: wie de mogelijkheid van nieuwe eenheden uitsluit, heeft de toestand niet begrepen', herhaalt Bouchez maandag in de krant Le Soir.

Bouchez zei vorige week in een interview met Knack al dat 'kernenergie de enige optie is, als we geen CO2-uitstoot willen'. Hij noemde een en ander 'het belangrijkste dossier op de regeringstafel'.

Gascentrales

Het regeerakkoord voorziet de sluiting van alle kerncentrales in 2025. Weliswaar laat de tekst de deur op een kier voor het langer openhouden van twee centrales, afhankelijk van de bevoorradingszekerheid en de prijzen. Eind deze maand moet de regering de knoop doorhakken.

Vorige week bleken twee gascentrales in aanmerking te komen voor subsidies, maar de Franstalige liberalen plaatsen al langer grote vraagtekens achter de bouw van dergelijke centrales.

'Ik zeg niet dat kernenergie geweldig is. Het is een slechte oplossing. Maar meer CO2 uitstoten met gascentrales, is een heel slechte oplossing', benadrukt Bouchez.

Niet uitgesloten

Behalve de verlenging van twee reactoren na 2025, mag volgens Bouchez de piste van nieuwe centrales niet opzij worden geschoven.

'De Fransen doen het, de Engelsen doen het, de Chinezen doen het. Vandaag gaan enkel de Duitsers niet in die richting. En als je kijkt naar de kaart met de CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsproductie, dan kleurt Duitsland erg rood', luidt het.

