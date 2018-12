MR-voorzitter Chastel: 'België zal de lijn van N-VA niet volgen'

Chastel is de voorzitter van de partij van premier Charles Michel. De eerste minister is donderdag in de Kamer duidelijk geweest, zegt Chastel: België zal het VN-migratiepact steunen, welke bezwaren de N-VA nu ook mag opwerpen. 'We moeten het zeggen zoals het is: de N-VA heeft het intern Belgische akkoord hierover goedgekeurd. Iedereen binnen die partij heeft dit proces gesteund: van Vlaams minister-president Geert Bourgeois tot de N-VA-ministers in de federale regering. Je kunt dus om het even wat zeggen om de publieke opinie naar de mond te praten, maar dat houdt geen steek. Er is wel degelijk een akkoord binnen de regering.'

België is altijd een voorstander geweest van de multilaterale aanpak van internationale problemen, zegt Chastel. De MR is 'ervan overtuigd dat (het migratiepact, red.) de fundamenten kan leveren om het migratieprobleem in een multilateraal kader te gaan aanpakken. De migratiesluizen worden er op geen enkele manier door opengezet'. Er kan volgens de MR-voorzitter geen sprake van zijn dat België zich op de lijn zet van de landen die een extreemrechts migratiebeleid voorstaan. 'Neen! Daarmee zijn wij het niet eens en dat zal ook niet gebeuren!'

Nog volgens Chastel zou 'het Vlaamse economische weefsel dat zich achter de N-VA geschaard heeft' het 'dwaas' vinden als een regering die zo veel goeds gedaan heeft voor de bedrijven, de koopkracht en de consumptie als de regering-Michel niet kan verderwerken. 'Als we door de schuld van de N-VA met een regering in lopende zaken of een minderheidsregering opgezadeld worden, zullen onze mogelijkheden om te hervormen niet langer dezelfde zijn.'