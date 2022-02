'Er moet een ingangsexamen voor de studies geneeskunde komen zodat alle leerlingen die hun studie aanvatten zeker zijn dat ze aan het einde een Riziv-nummer krijgen'. Dat verklaarde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maandag op Bel RTL.

'We hebben in België geen algemeen tekort aan artsen. We hebben een probleem met de sub-quota in de Franse Gemeenschap', terwijl het beroep van huisarts niet aantrekkelijk is, vervolgde hij. Daarom pleit de MR-voorzitter onomwonden voor een het inrichten van 'een ingangsexamen geneeskunde' dat moet toelaten dat studenten 'zeker zijn van een Riziv-nummer op het einde van hun studies'.

Voor Bouchez is het Ecolo dat het dossier blokkeert, 'maar zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen'. De MR-voorzitter pleit ook voor een hervorming van de ziekenfondsen, die hij omschrijft als 'overblijfselen van het verleden'. In La Libre trekken maandag de toplui van het socialistische en christelijke ziekenfonds, Jean-Pascal Labille en Elisabeth Degryse, aan de alarmbel.

Na twee jaar gezondheidscrisis eisen ze een bevriezing van de opgelegde besparingen en het uitsluiten van de huisartsen uit het systeem van de Riziv-nummers om zo het tekort aan te pakken. 'De huidige middelen moeten gestabiliseerd worden en de besparingen gestopt. Daarnaast is er nood aan bijkomende middelen voor de nieuwe opdrachten die ons werden toevertrouwd', benadrukt Elisabeth Degryse.

Volgens haar is de toestand van de huisartsen problematisch: 'in Wallonië heeft één gemeente op twee onvoldoende huisartsen. In Brussel zijn er problemen in één wijk op drie. Daarom moeten de Riziv-nummers voor huisartsen uit het systeem gehaald worden.'

'We hebben in België geen algemeen tekort aan artsen. We hebben een probleem met de sub-quota in de Franse Gemeenschap', terwijl het beroep van huisarts niet aantrekkelijk is, vervolgde hij. Daarom pleit de MR-voorzitter onomwonden voor een het inrichten van 'een ingangsexamen geneeskunde' dat moet toelaten dat studenten 'zeker zijn van een Riziv-nummer op het einde van hun studies'. Voor Bouchez is het Ecolo dat het dossier blokkeert, 'maar zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen'. De MR-voorzitter pleit ook voor een hervorming van de ziekenfondsen, die hij omschrijft als 'overblijfselen van het verleden'. In La Libre trekken maandag de toplui van het socialistische en christelijke ziekenfonds, Jean-Pascal Labille en Elisabeth Degryse, aan de alarmbel. Na twee jaar gezondheidscrisis eisen ze een bevriezing van de opgelegde besparingen en het uitsluiten van de huisartsen uit het systeem van de Riziv-nummers om zo het tekort aan te pakken. 'De huidige middelen moeten gestabiliseerd worden en de besparingen gestopt. Daarnaast is er nood aan bijkomende middelen voor de nieuwe opdrachten die ons werden toevertrouwd', benadrukt Elisabeth Degryse. Volgens haar is de toestand van de huisartsen problematisch: 'in Wallonië heeft één gemeente op twee onvoldoende huisartsen. In Brussel zijn er problemen in één wijk op drie. Daarom moeten de Riziv-nummers voor huisartsen uit het systeem gehaald worden.'