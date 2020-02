De nieuwe missie die zich aankondigt met de aanstelling van vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V), bestaat erin te kiezen tussen twee opties: een coalitie met of zonder de N-VA. Dat heeft MR-voorzitter en voormalig informateur Georges-Louis Bouchez op Twitter laten verstaan.

'Voor sommigen zijn er vandaag nog twee mogelijke wegen. Voor anderen zijn er minder. Het is dus meer dan ooit tijd om vanaf nu met de vorming van een federale regering te beginnen, wat de keuze inhoudt tussen de twee bestaande opties. Dat is de rol van Koen Geens, die zal vertrekken van de nota die wij hebben uitgewerkt', aldus Bouchez Koning Filip maakte vrijdagavond onverwacht een einde aan de opdracht van Bouchez en CD&V-voorzitter Joachim Coens als informateur.

Die was enkele dagen geleden nog verlengd en liep in principe nog tot volgende dinsdag. Geens kreeg een opdracht zonder uitdrukkelijke titel met de bedoeling 'de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken.'

CD&V ziet zich in zekere zin voor haar verantwoordelijkheid geplaatst. De Vlaamse christendemocraten wilden voorlopig de N-VA niet laten vallen om een coalitie te vormen, omdat een federale coalitie volgens hen gebaseerd moet zijn op een meerderheid in Vlaanderen, wat niet mogelijk is zonder de N-VA.

Aan de andere kant acht de PS, die zo goed als 'incontournable' is om een federale meerderheid op de been te brengen, het niet mogelijk om punten van overeenstemming te vinden met de Vlaams-nationalisten ondanks de talrijke vergaderingen die beide partijen hadden onder leiding van de informateurs.

'We hebben resultaat geboekt door hypothetische oplossingen uit te sluiten en door het voor de CD&V mogelijk te maken opnieuw aan de onderhandelingstafel te komen', aldus Bouchez. 'Het is onaanvaardbaar dat de eerste en de derde Vlaamse partij buiten de onderhandelingen gehouden werden zoals dat het geval was op het moment dat wij onze functie opnamen. Onze wens om de wil te respecteren die is uitgedrukt bij de verkiezingen, is uitgekomen.'

