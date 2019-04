MR-vicevoorzitter stelt veto tegen regering met Theo Francken

Gérard Deprez, vicevoorzitter van de MR en Europees Parlementslid voor de Franstalige liberalen, 'wil niet dat Theo Francken (N-VA) deel uitmaakt van een toekomstige regering'. Dat heeft hij dinsdag gezegd in La Première (RTBF). Deprez noemt het een 'formele' verklaring.

Deprez haalde in 2017 al uit naar toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken, omwille van de 'identificatiemissie' die de Soedanese autoriteiten de kans gaf mee te werken aan de terugkeer van Soedanese burgers naar hun eigen land.

Deprez zei toen bepaalde uitlatingen van Francken te betreuren.

Nu zegt de MR-coryfee dat in België elke gemeenschap zelfstandig beslist welke vertegenwoordigers het naar de federale regering stuurt - zo was volgens Deprez in 2014 CD&V verantwoordelijk voor de regeringsdeelname van N-VA - 'maar dat we het nu misschien zonder de N-VA kunnen doen'.

Theo Francken moet wat hem betreft al helemaal niet in de volgende federale regering stappen. Francken zelf reageerde op Twitter op het veto van Deprez.

Vandaag presenteer ik in Lubbeek mijn boek aan de moedige Walen die in Verviers bespuwd, uitgescholden en op de grond geduwd werden door PS, FGTB en PTB militanten.



Leve de vrijheid van meningsuiting, leve de democratie. 👊👍❤️#continentsansfrontière pic.twitter.com/Slw2kcIqrz — Theo Francken (@FranckenTheo) April 9, 2019

Deprez (75) was tijdens zijn lange politieke carrière vijftien jaar lang voorzitter van de PSC, de voorloper van het huidige cdH, en stond in 2002 mee aan de wieg van de MR. Tussen 1984 en 2010, en opnieuw sinds 2014 zetelde Deprez in het Europees Parlement, van 2010 tot 2014 was hij senator. Op 26 mei neemt hij niet meer deel aan de verkiezingen.