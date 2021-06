MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is er niet over te spreken dat Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz een regeringscommissaris heeft benoemd bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) die een hoofddoek draagt.

Volgens Bouchez druist die beslissing in tegen de neutraliteit van de staat en is ze ingegeven door electorale overwegingen. Het kabinet-Schlitz benadrukt dat alle procedures correct zijn gevolgd, maar dat de regeringscommissaris vooral de juiste vrouw op de juiste plaats is.

De vrouw in kwestie is Ihsane Haouach. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Schlitz benoemde haar tot regeringscommissaris bij het IGVM. Maar dat is niet naar de zin van MR-voorzitter Bouchez. Haouach draagt immers een hoofddoek en daardoor druist haar benoeming volgens de Franstalige liberaal in tegen de neutraliteit van de staat. In je privésfeer doe je wat je wil, maar als je voor de staat werkt, moet je neutraal zijn, luidt de redenering.

Bouchez haalt daarbij op Twitter fors uit naar coalitiepartner Ecolo. 'Het dragen van een hoofddoek moet een gewaarborgde individuele vrijheid blijven, maar de neutraliteit van de staat mag niet in vraag worden gesteld om tegemoet te komen aan het communitarisme van partijen die kiezers willen charmeren', luidt het. 'Het is een benoeming van de staatssecretaris van Ecolo zonder haar regeringspartners in te lichten. De MR aanvaardt dat niet.'

Op het kabinet van staatssecretaris Schlitz wordt ontkend dat er principes met de voeten worden getreden of dat de beslissing is ingegeven door electorale redenen. 'De regeringscommissaris is aangeduid via de geijkte procedures. Zij is geen werknemer van de federale overheid, dus een eventueel verbod op het dragen van religieuze tekens is niet van toepassing', legt politiek directeur Jessika Soors uit. Ze benadrukt dat Haouach de juiste persoon op de juiste plaats is. 'Ze heeft haar strepen verdiend en ervaring opgedaan bij belangrijke bedrijven in de private sector en in het verenigingsleven, waardoor ze de geschikte kandidaat is voor de functie. Ze is gekozen op basis van haar competenties, niet op basis van hoe ze eruit ziet.'

Mocht Haouach geweigerd zijn omwille van het dragen van religieuze tekens, dan zou dat net discriminerend zijn, aldus Soors. 'We betreuren dat Bouchez en anderen ervan uitgaan dat iemand met een hoofddoek niet over de juiste competenties zou beschikken om dit mandaat te vervullen.'

Volgens Bouchez druist die beslissing in tegen de neutraliteit van de staat en is ze ingegeven door electorale overwegingen. Het kabinet-Schlitz benadrukt dat alle procedures correct zijn gevolgd, maar dat de regeringscommissaris vooral de juiste vrouw op de juiste plaats is.De vrouw in kwestie is Ihsane Haouach. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Schlitz benoemde haar tot regeringscommissaris bij het IGVM. Maar dat is niet naar de zin van MR-voorzitter Bouchez. Haouach draagt immers een hoofddoek en daardoor druist haar benoeming volgens de Franstalige liberaal in tegen de neutraliteit van de staat. In je privésfeer doe je wat je wil, maar als je voor de staat werkt, moet je neutraal zijn, luidt de redenering. Bouchez haalt daarbij op Twitter fors uit naar coalitiepartner Ecolo. 'Het dragen van een hoofddoek moet een gewaarborgde individuele vrijheid blijven, maar de neutraliteit van de staat mag niet in vraag worden gesteld om tegemoet te komen aan het communitarisme van partijen die kiezers willen charmeren', luidt het. 'Het is een benoeming van de staatssecretaris van Ecolo zonder haar regeringspartners in te lichten. De MR aanvaardt dat niet.' Op het kabinet van staatssecretaris Schlitz wordt ontkend dat er principes met de voeten worden getreden of dat de beslissing is ingegeven door electorale redenen. 'De regeringscommissaris is aangeduid via de geijkte procedures. Zij is geen werknemer van de federale overheid, dus een eventueel verbod op het dragen van religieuze tekens is niet van toepassing', legt politiek directeur Jessika Soors uit. Ze benadrukt dat Haouach de juiste persoon op de juiste plaats is. 'Ze heeft haar strepen verdiend en ervaring opgedaan bij belangrijke bedrijven in de private sector en in het verenigingsleven, waardoor ze de geschikte kandidaat is voor de functie. Ze is gekozen op basis van haar competenties, niet op basis van hoe ze eruit ziet.' Mocht Haouach geweigerd zijn omwille van het dragen van religieuze tekens, dan zou dat net discriminerend zijn, aldus Soors. 'We betreuren dat Bouchez en anderen ervan uitgaan dat iemand met een hoofddoek niet over de juiste competenties zou beschikken om dit mandaat te vervullen.'