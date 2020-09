De Franstalige liberalen zijn niet te spreken over de aanstelling van PS-voorzitter Paul Magnette als coformateur.

Nog geen uur nadat koning Filip Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) als coformateurs heeft benoemd, is er al opnieuw heibel binnen de formatie. De Franstalige liberalen tonen zich ontzet door de aanstelling van Magnette. Volgens hoge bronnen is de demarche niet doorgesproken.

Dat vernam Knack binnen de partij.

Toch is de MR met handen en voeten gebonden aan de koninklijke opdracht. Die loop in eerste instantie tot 28 september. 'We gaan afwachten tot die dag', zegt een topper. Maar de toon is duidelijk gezet: PS-voorzitter Paul Magnette mag voor de MR onder geen beding vervellen van coformateur tot premier van België.

