MR en Vooruit blijven het grondig oneens over de fiscale aftrekbaarheid van tweede, derde en vierde woningen. Dat bleek zondag in De Zevende Dag op Eén. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kondigde aan te zullen blijven strijden tegen de maatregel.

In het federale begrotingsakkoord bleef het fiscale voordeel overeind, hoewel op Vlaams niveau het voordeel voor de eerste woning al lang is afgeschaft. Dat zorgt voor een anomalie. 'Maar het is een anomalie omdat Vlaanderen het fiscale regime heeft aangepast', betoogde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondag. 'Dat is dus een heel Vlaamse lezing. In Wallonië en Brussel bestaan er wel nog mechanismen voor de eerste woning.'

Bouchez ontkende dat het om een voordeel gaat dat de rijken ten goede komt. Volgens hem hebben bijvoorbeeld veel kleine zelfstandigen een tweede woning. 'Het is een klein voordeel dat ervoor zorgt dat je iets opzij kan zetten voor je pensioen', aldus de MR-voorzitter.

Conner Rousseau is het daar vurig mee oneens. 'Als je heel lang moet onderhandelen om een regering te vinden en je wil samen de coronacrisis en de klimaatcrisis en andere dingen aanpakken, dan moet je daar soms figuren en partijen bij nemen die bepaalde speciale eisen hebben', zei hij. 'We moeten mensen helpen om een eerste woning aan te schaffen, maar als je een tweede, derde, vierde woning kan kopen... Goed voor hen, ik wens het iedereen toe, maar moet de overheid daar nog helpen op een moment dat zoveel alleenstaanden en gezinnen niet rondkomen en geen eigen woning kunnen kopen? We vinden dat niet rechtvaardig en we zullen blijven strijden om dat eruit te halen.'

