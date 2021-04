'Nooit nog zal de naam van de MR geassocieerd worden met de PTB/PVDA'. MR-fractieleider in het Waals Parlement Jean-Paul Wahl is donderdagochtend nog steeds niet te spreken over de houding van de PVDA. Die partij onthield zich woensdag in het Waals Parlement bij de stemming over een resolutie die het Chinese beleid tegen de Oeigoeren veroordeelt.

'We zijn gewend aan de houding van de PVDA, die schiet op alles wat beweegt. Maar woensdag bereikten we een nieuw hoogtepunt, met beangstigende uitlatingen. Ik was zodanig onder de indruk van hun uitspraken over de Oeigoeren en hun wil om het ongerechtvaardigde te rechtvaardigen, dat ik samen met Sabine Laruelle de vergadering heb verlaten', zegt Jean-Paul Wahl.

Woensdagavond, tijdens de stemming over de resolutie waarin het geweld van het Chinese regime tegen de Oeigoeren werd veroordeeld, onthield de PVDA zich, en dat in naam het 'pacifisme'. De partij wees ook op 'het gebrek aan objectiviteit' van bronnen die Peking beschuldigen, wat heftige reacties opriep bij alle andere partijen.

'We vinden al lang dat de PVDA behandeld moet worden als een niet-democratische partij. Ik vind het jammer dat er geen sterkere positie tegenover de partij wordt ingenomen en dat men niet beter let op wat ze allemaal echt vertelt', zegt Wahl nog. 'Het is tijd om haar ware gelaat te tonen.'

'Wij van onze kant zullen vanaf nu weigeren om onze naam te associëren met die van de PVDA in de teksten die we in het parlement indienen', aldus nog Jean-Paul Wahl.

