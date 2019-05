MR en Open Vld hebben woensdag op 1 mei de liberale waarden in de verf gezet. Ze benadrukten daarbij het belang van werk als motor van de economie en de sociale zekerheid.

'Het is de kernwaarde' binnen de kiesprogramma's van beide partijen, verklaarde ontslagnemend premier en MR-voorzitter Charles Michel.

De Franstalige liberalen vieren al jaren 'hun' Feest van de Arbeid op 1 mei. Dit jaar trokken ze voor het eerst naar Hannuit, in de provincie Luik, ver weg van het blauwe bastion Waals-Brabant. Op de lijst met eregasten van zusterpartij Open Vld stonden voorzitster Gwendolyn Rutten, ontslagnemend vicepremier Alexander De Croo en Mechels burgemeester Bart Somers.

Charles Michel hamerde op de tewerkstelling als kernwaarde binnen het liberale dna. Hij riep de kiezers op de linkse partij bij de verkiezingen van 26 mei links te laten liggen en 'geen kat in een zak' te kopen. In de plaats daarvan hamerde de eerste minister op de recepten 'die werken' van MR en Open Vld. Meteen verwees hij naar de 230.000 jobs die er de voorbije legislatuur bijkwamen, maar ook op het gedaalde begrotingstekort, de lancering van een investeringspact, de hervatting van de GEN-werken rond Brussel en de verdubbeling van de elektriciteitsproductie via windmolens op zee.

Open Vld-voorzitster Rutten hamerde op de waarden die beide partijen verdedigen. MR en Open Vld zijn 'twee partijen uit één optimistische familie' die 'de rangen sluiten, in goede en slechte tijden'. 'Wij geloven in dit land, en we verdedigen dezelfde idealen, schouder aan schouder', aldus Rutten.