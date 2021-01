De motivatie om de coronamaatregelen te volgen heeft een flinke knauw gekregen: ze zakt naar 43 procent. Dat blijkt uit de laatste motivatiebarometer van de UGent.

'We zijn ons aan het voortslepen richting het rijk van de vrijheid', zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). Het afgelopen weekend hielden hij en collega's een peiling voor de Motivatiebarometer, die ze sinds maart 2020 bijhouden. 'De cijfers evolueren niet in wenselijke richting', zegt hij.

Uit de Motivatiebarometer die een week voor Kerstmis werd gepubliceerd, bleek dat de aankondiging dat Kerstmis in beperkte kring moest worden gevierd, tot meer ontmoediging leidde. Tegelijk bleek 74 procent van de mensen bereid de maatregelen te volgen, veel meer dan de 51 procent van eind november.

De laatste barometer, waarvoor vanaf vorige week vrijdag tot en met zondag werd gepeild, toont een licht verontrustende tendens, zegt Vansteenkiste. 'De vrijwillige motivatie fluctueerde sinds het begin van de tweede lockdown tussen 50 en 67 procent. Sinds vrijdag is dat naar 43 procent gezakt. Dat is nog fors boven het dieptepunt van 23 procent in augustus, maar wel het laagste punt sinds de tweede lockdown en een aardige duik. Het is de tweede knik van deze tweede lockdown, na de knik als reactie op het slechte nieuws voor Kerstmis. Maar deze knik is intenser en dieper. Het nieuws rond de vaccinatiestrategie was dan wel helder en hoopgevend, maar de vaccinaties liggen nog ver voor ons uit.'

'Moetivatie'

Wat Vansteenkiste bijkomend zorgen baart, is dat ook de ontmoediging en de 'moetivatie'in de lift zitten. 'Daarmee bedoel ik dat mensen zich wel nog verplicht voelen om de maatregelen te volgen, maar dat ze er zelf steeds minder van overtuigd zijn. Tegelijk neemt de gelatenheid toe. Mensen geven ook aan verschillende maatregelen minder te volgen.' Dat gaat op voor de vier cruciale maatregelen: handen wassen, afstand houden, een mondmasker dragen en het sociaal contact beperken. 'Alle vier zitten ze in een licht dalende lijn', concludeert Vansteenkiste.

Toch is er geen reden tot paniek. 'De overtuiging om de regels te volgen, is nog steeds groter dan de ontmoediging of de moetivatie. Daarom zeg ik dat we ons voortslepen richting "rijk van de vrijheid".'

Vansteenkiste noemt het daarom een gemiste kans dat de regering afgelopen vrijdag niet heeft gecommuniceerd na haar overleg. Ze vond dat niet nodig bij gebrek aan versoepelingen of verstrengingen. 'Een foute inschatting', aldus Vansteenkiste. 'Motiveren moet je permanent doen. Het is weer maar eens bewezen dat de klemtoon ligt op het sanitair-medische. Waarom formuleerde de regering geen volgende doelstellingen? Of stak ze de studenten geen hart onder de riem? Of waarom geen empathische boodschap over de nieuwjaarsrecepties die in het water vallen? Premier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat motivatie zijn prioriteit is. Waarom grijpen we die kans dan niet als er op medisch vlak geen nieuws te rapen valt?'

