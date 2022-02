De Moslimexecutieve zal aan de moskeeën een financiële bijdrage vragen zodat ze niet meer afhangt van 'politieke bemoeienissen'. Het budget van een half miljoen euro voor de Executieve had minister van Justitie Vincent Van Quickenborne eerder al gepauzeerd. In het plan voor de vernieuwingsoperatie geeft het orgaan nu aan dat het in de plaats van de subsidies de moskeeën om een bijdrage zal vragen, schrijft Het Belang van Limburg donderdag.

'We gaan de moskeeën om een bijdrage vragen', zegt Tahar Chahbi, lid van de huidige executieve. De hoop is zo ruim 300.000 euro op te halen. 'Dan hebben we de werkingsmiddelen van de federale overheid niet meer nodig', aldus Chahbi. Op veel verdere vernieuwing moet bevoegd minister Van Quickenborne niet rekenen. De regels voor de verkiezing van de Moslimexecutieve worden weliswaar aangepast, maar uiteindelijk zullen het nog altijd de koepels zijn die de vertegenwoordigers afvaardigen. Tegen de ramadan - in april - moet de nieuwe executieve geïnstalleerd zijn.

Wie kandidaat wil zijn voor de vernieuwde Executieve, moet over een diploma hoger onderwijs beschikken, Nederlands of Frans spreken en de steun hebben van een moskee. De nieuwe executieve zal 50 leden tellen, dat is 12 minder dan nu. Vlaanderen krijgt 19 zetels, Wallonië 15 en Brussel 16. Elke regio zou ook minstens twee vrouwen moeten afvaardigen. Diezelfde zetels worden ook nog eens opgesplitst per afkomst: 27 zetels voor de moslims van Marokkaanse origine, 17 voor die van Turkse afkomst en 6 voor de anderen.

Het plan beknot de invloed van koepelorganisaties dus in elk geval niet, ook al ligt de Moslimexecutieve net onder vuur wegens 'buitenlandse inmenging'. Van Quickenborne had het plan woensdag nog niet ontvangen en kon dus ook niet reageren op de inhoud. In de wandelgangen viel eerder wel al te horen dat de minister niet veel verwachtte van de vernieuwing.

