Een reportage van duidingsprogramma Pano (één) bracht dinsdag aan het licht dat documenten van Staatsveiligheid Mehmet Üstün, voorzitter van de Moslimexecutieve, zouden linken aan moslimextremisme in Limburg. De Moslimexecutieve reageert verbijsterd: 'Deze praktijken nemen meer en meer de vorm aan van een jacht op de moslims.'

Uit de reportage die Pano dinsdag uitzond, zou blijken dat een moskee in Heusden-Zolder een 'belangrijke rol' zou spelen bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg. Die moskee wordt geleid door Mehmet Üstün.

Een dag nadat Üstün alle beschuldigingen ontkende, komt de Moslimexecutieve opnieuw terug op het voorval. Ze reageert onthutst op de gelekte documenten. 'Het is schandalig dat rapporten van de Staatsveiligheid lekken', klinkt het. 'Die zouden vertrouwelijk moeten blijven, en moeten omzichtig worden behandeld door personen die daartoe bevoegd zijn.'

De Moslimexecutieve roept de media verder op om kritisch te blijven, en dergelijke rapporten niet zomaar als absolute waarheden te beschouwen. Ze maakt daarbij de vergelijking met duistere periodes in Europa waarin religieuze minderheden werden vervolgd onder totalitaire regimes. 'Door de bewuste onthulling van deze rapporten, die politiek worden geïnterpreteerd en volledig gemanipuleerd worden door de media, willen sommigen duidelijk de moslims en hun instellingen zwartmaken', klinkt het. 'Deze oneerlijke praktijken nemen meer en meer de vorm aan van een jacht op de moslims.'

Bestuur Sultan Ahmet-moskee ontkent de beschuldigingen

Het bestuur van de Sultan Ahmet-moskee in Heusden-Zolder weerlegt alle beschuldigingen tegen de instelling. 'Wij aanvaarden het niet om op basis van onbeargumenteerde beweringen geviseerd te worden door de media en bepaalde instanties', klinkt het woensdag in een persbericht.

Dat er een samenwerking van de Sultan Ahmet-moskee met het 'Islamitische Informatiecentrum' (IIC) is, noemt het bestuur van de moskee 'volledig ongegrond'. 'Aangezien onze moskee een openbare gebedsplaats is, staan onze deuren open voor ieder individu. Dat betekent dus dat iedereen kan deelnemen aan het vrijdaggebed en aan onze lezingen, waaronder ook leden van het IIC, maar dit betekent absoluut niet dat er een samenwerking is met de vereniging', klinkt het.

'Er wordt zelfs beweerd dat de vzw onze lokalen zou gebruiken. Ook dat is volledig ongegrond en onwaar. Wij zijn een openbare instelling en geen privé-instelling. Belangrijk is dat er wordt gekeken wie de activiteiten organiseert binnen onze muren en dit zijn niet de leden van het IIC.'

Het bestuur van de moskee zegt zich actief te engageren in projecten die extremisme juist tegengaan. 'We sporen iedereen, inclusief alle betrokkenen en partners binnen onze gemeente, aan om op zijn minst een beetje objectief om te gaan met de beschuldigingen ten aanzien van onze moskee die al jaren een partner is van de gemeente', gaat het verder.

'De Sultan Ahmet-moskee is steeds open geweest op alle vlakken en zal dezelfde houding hebben in het vervolg van deze lastercampagne. We benadrukken opnieuw dat we op elk vlak transparant zijn en dat onze deuren open staan voor ieder individu die maar enige twijfel heeft over de activiteiten van de moskee.'

