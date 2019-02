Moslimexecutieve: 'Proefperiode van 5 jaar voor erkenning gebedshuizen te lang'

Homans wil de erkenningsprocedure voor gebedshuizen vernieuwen en bestelde daarom een onderzoek bij de KU Leuven. Op basis van de aanbeveling lanceert ze in Het Laatste Nieuws het plan om een proefperiode op te leggen vooraleer een gebedshuis een erkenning en dus overheidsgeld kan krijgen. Tijdens de proefperiode moet aan alle regels worden voldaan.

'We hebben samen met alle andere erediensten tijdens een vergadering met de minister onze bezwaren overgemaakt. Elke eredienst apart had ook nog eens bezwaren. Over de proefperiode van vijf jaar hebben we gezegd dat ze voor ons heel lang is en zou mogen verdwijnen', zegt Mehmet Ustün, voozitter van de Moslimexecutieve. Hij zegt ook dat er nog geen duidelijkheid is over de criteria die gehanteerd zullen worden tijdens de periode van vijf jaar.

En er is nog een probleem. Volgens Ustün zou een gebedshuis dat na vijf jaar geen erkenning krijgt, er ook geen nieuwe kunnen vragen. 'Stel dat een of twee mensen van een gebedshuis een fout begaan en die moskee, kerk of synagoge daardoor geen erkenning krijgt. Daarna heeft ze geen recht meer om een nieuwe erkenning aan te vragen. Dat is voor ons onaanvaardbaar', klinkt het. 'Dat is een straf voor de hele gemeenschap, terwijl wij vinden dat een erkenning een belangrijke acceptatie is. De gemeenschap voelt zich er aanvaard door. Dat is heel goed voor onze samenleving.'

De Moslimexecutieve heeft al schriftelijk en mondeling bezwaren overgemaakt. 'Als het decreet definitief is, zullen we zien wat er in staat en op welke manier we nog kunnen reageren', zet Ustün. 'Momenteel hebben we immers alleen nog maar het rapport, en dat is niet definitief. We hebben nu gelezen in de media dat een van de criteria een proefperiode van vijf jaar zal zijn, maar we wachten nog tot alle andere criteria definitief zijn.'