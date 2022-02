De Moslimexecutieve betreurt dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) van plan is zijn erkenning in te trekken. Het orgaan, dat de moslims in ons land moet vertegenwoordigen, zegt die beslissing niet te begrijpen en zet door met zijn vernieuwingsproces.

Minister Van Quickenborne kondigde vrijdag aan dat hij de procedure opstart om de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken. 'De organisatie is niet representatief voor alle moslims in ons land', zei Van Quickenborne. 'Je ziet een oudere generatie die elke voeling met de jonge moslims heeft verloren die hier de plak zwaait. Dat is nefast voor de moderne islam. Deze executieve kan niet langer een gesprekspartner zijn.'

'Tot onze grote verwondering en spijt hebben we via de media vernomen dat de Minister van Justitie van plan is om de erkenning van het Executief van de Moslims van België (EMB) in te trekken', reageert voorzitter Mehmet Üstün namens het Bureau van het orgaan. 'Wij begrijpen deze beslissing hoegenaamd niet. Het EMB betreurt dat een serene dialoog met de minister niet mogelijk is gebleken.'

Vernieuwing?

Er bestaat al langer ongenoegen over de werking van de Moslimexecutieve. Minister Van Quickenborne stelde het orgaan al tweemaal in gebreke. De Executieve 'herkent zich niet in de zeer negatieve beeldvorming die van haar wordt geschetst en neemt daarvan formeel afstand. Voorts is, zoals aangekondigd, ons vernieuwingsproces aan de gang en zetten we onze werkzaamheden voort om dit zo spoedig mogelijk te verwezenlijken', luidt het.

Dat vernieuwingsproces is ook mede aanleiding voor de beslissing. De Moslimexecutieve heeft vorige week het vernieuwingstraject overgemaakt aan het kabinet van de minister. Dat voorstel 'zit vol gemiste kansen', zei de minister daar eerder deze week al. Het EMB hoopt 'dat de minister van Justitie de rechtsstaat en de grondwettelijke beginselen van ons land zal eerbiedigen.'

Minister Van Quickenborne kondigde vrijdag aan dat hij de procedure opstart om de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken. 'De organisatie is niet representatief voor alle moslims in ons land', zei Van Quickenborne. 'Je ziet een oudere generatie die elke voeling met de jonge moslims heeft verloren die hier de plak zwaait. Dat is nefast voor de moderne islam. Deze executieve kan niet langer een gesprekspartner zijn.''Tot onze grote verwondering en spijt hebben we via de media vernomen dat de Minister van Justitie van plan is om de erkenning van het Executief van de Moslims van België (EMB) in te trekken', reageert voorzitter Mehmet Üstün namens het Bureau van het orgaan. 'Wij begrijpen deze beslissing hoegenaamd niet. Het EMB betreurt dat een serene dialoog met de minister niet mogelijk is gebleken.' Er bestaat al langer ongenoegen over de werking van de Moslimexecutieve. Minister Van Quickenborne stelde het orgaan al tweemaal in gebreke. De Executieve 'herkent zich niet in de zeer negatieve beeldvorming die van haar wordt geschetst en neemt daarvan formeel afstand. Voorts is, zoals aangekondigd, ons vernieuwingsproces aan de gang en zetten we onze werkzaamheden voort om dit zo spoedig mogelijk te verwezenlijken', luidt het. Dat vernieuwingsproces is ook mede aanleiding voor de beslissing. De Moslimexecutieve heeft vorige week het vernieuwingstraject overgemaakt aan het kabinet van de minister. Dat voorstel 'zit vol gemiste kansen', zei de minister daar eerder deze week al. Het EMB hoopt 'dat de minister van Justitie de rechtsstaat en de grondwettelijke beginselen van ons land zal eerbiedigen.'