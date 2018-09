Moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen krijgt enkelband: Politievakbond NSPV sluit acties niet uit

Het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) is uiterst verbolgen over het feit dat de moordenaar van agente Kitty Van Nieuwenhuysen vrijgelaten wordt mits het dragen van een enkelband. 'Wat een kaakslag voor haar familie. Wat een kaakslag voor de politie', hekelt de politievakbond in een reactie aan Belga.

'Kitty staat symbool voor de inzet van onze politie om de burgers en onze maatschappij te beschermen. Is dat de dankbaarheid die onze uniformdragers krijgen?', vraagt nationaal voorzitter Carlo Médo zich af.

Ook ACV Politie, ACOD en VSOA zijn geschrokken over het nieuws.

De strafuitvoeringsrechtbank in Luik besliste dat Noureddine Cheikhni een elektronische enkelband krijgt. Cheikhni werd veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord eind 2007 in Lot op de politieagente. Hij zat 10,5 jaar in de gevangenis en wordt nu, na een derde van zijn straf, onder elektronisch toezicht geplaatst.

'U had de reacties moeten zien op sociale media. Als ik de mensen van de achterban liet doen, zouden ze het werk neerlegen.' Er is komende vrijdag al een manifestatie gepland, maar in De Zevende Dag stelde Médo dat er mogelijk nog acties volgen. 'We zullen dat de komende uren met de achterban bekijken. Het is 5 voor 12. Er moeten nu heel duidelijke signalen komen. De kans zit er zeker in dat er extra acties komen.'

'Een dader van de zwaarst mogelijke feiten uiteindelijk na één derde van zijn straf loslaten op de maatschappij, dat is een bijzonder slecht signaal', zegt Vincent Houssin van VSOA.

Bij alle vakbonden klinkt het dat er nood is aan meer respect voor de job van politieagent. ACOD vraagt dat dergelijke feiten in de toekomst strenger bestraft zouden worden.

De ACV-secretaris Joeri Dehaes zei zaterdagavond in een persbericht dat het ongeloof over de beslissing 'zeer groot' is en dat de vakbond veel reacties binnenkreeg van collega's.

'Wij hebben geen zicht op het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, maar het zou ons sterk verbazen dat die crimineel voldoet aan al de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. En dan nog is het ontoelaatbaar dat tegen geweld op de politie geen sterker signaal word gegeven. Dit is een regelrechte schande. We weten hiermee hoeveel het leven van een politieagent waard is voor de strafuitvoeringsrechtbank', zegt Dehaes.

John Maes, van de commissie strafrecht van de Vlaamse Balies, zei zaterdag op VTM Nieuws dat hij alle begrip heeft voor de reactie van de nabestaanden. Maar hij wees er ook op dat de strafuitvoeringsrechtbank de wet heeft toegepast, en dat ongetwijfeld weloverwogen deed.

In 2013 is de wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling wel verstrengd. Maar omdat Cheikhni eerder werd veroordeeld, is die verstrenging volgens VTM Nieuws niet van toepassing.