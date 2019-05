Vlaams Belang vindt dat Koen Geens (CD&V) niet langer kan aanblijven als minister van Justitie.

'Een politicus die er niet in slaagt een beleid te voeren dat gevaarlijke monsters als Steve B. van straat houdt, hoort niet op de post van minister van Justitie', vindt partijvoorzitter Tom Van Grieken. 'Wie als minister van Justitie zo faalt in zijn kerntaak - het beschermen van de bevolking - kan niet aanblijven.'

Van Grieken reageert daarmee op de aanhouding van de man die ervan wordt verdacht de Antwerpse studente Julie Van Espen te hebben gedood. Hij was twee jaar geleden veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting, maar nadien niet onmiddellijk aangehouden, en tekende tegen dat vonnis beroep aan. Die zaak sleept intussen nog steeds aan.

Minister Geens verklaarde maandag er moeite mee te hebben dat de verdachte vrij rondliep, maar dat hij dat in een rechtsstaat moet aanvaarden. Volgens Vlaams Belang maakt Geens zich er daarmee te gemakkelijk van af. 'Deze zelfverschoning van Geens is al te goedkoop en doorzichtig. De onderbemande en traagwerkende justitie, de lage straffen, de vele voorwaardelijke invrijheidsstellingen, het gebrek aan kordate opvolging van de handel en wandel van gevaarlijke sujetten als Steve B., enzovoort zijn wel degelijk zijn verpletterende verantwoordelijkheid', vindt Van Grieken.

Het is volgens Van Grieken overigens niet de eerste keer dat een gevaarlijke crimineel die veroordeeld was, achteraf nieuwe feiten kon plegen omdat hij niet in de cel zat. Hij roept Geens dan ook op ontslag te nemen als minister.

Sinds de val van de regering-Michel eind vorig jaar is de CD&V'er technisch gesproken eigenlijk al ontslagnemend.