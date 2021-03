De familie van David Polfliet, de 42-jarige man uit Sint-Niklaas die gedood werd in een park in Beveren, vraagt aan belangenverenigingen om zich niet te mengen in het gerechtelijk onderzoek, dat moet uitmaken of er sprake was van homohaat.

'De ware toedracht van de verschrikkelijke feiten moet absoluut worden achterhaald, en daartoe zal juridisch alles worden gedaan', zegt advocaat Thomas Gillis.

Het lichaam van de 42-jarige werd op 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door de drie minderjarige verdachten.

Advocaten Gillis en Laurent De Clercq zullen zich burgerlijke partij stellen voor de familie van het slachtoffer. 'De familie is zwaar getroffen en het verwerken van het verlies zal lang duren. De ware toedracht van de verschrikkelijke feiten moet absoluut worden achterhaald, en daartoe zal juridisch alles worden gedaan. We hopen dat de verantwoordelijken voor de dood van David in de spiegel kijken en de verantwoordelijkheid voor hun daden opnemen. Enkel op die manier zal de rechtsgang in hoofde van de familie draaglijk zijn en leiden tot echte verwerking van het gebeuren', zegt Gillis.

'Voorbarig'

De advocaten stellen dat het nog voorbarig is om te spreken van de verzwarende omstandigheid van een haatmotief wegens seksuele geaardheid. 'Ik richt een duidelijk verzoek aan belangenverenigingen allerhande, die het wellicht niet slecht bedoelen, zich te onthouden van het zich mengen in het gerechtelijk onderzoek en zich te onthouden van commentaar', zegt Gillis. 'Dat is de uitdrukkelijke wil van de familie, die op serene wijze haar door de wet voorziene rechten wil uitoefenen bij de zoektocht naar de waarheid door de gerechtelijke diensten, en die zelf het verlies in familiale kring wil proberen verwerken.

