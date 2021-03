De man die zaterdag dood werd aangetroffen in een parkje in Beveren, is volgens meerdere kranten het slachtoffer geworden van 'gaybashing' of homohaat. Er zijn een aantal minderjarige verdachten opgepakt op verdenking van moord.

Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van de LGBTI+-gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse), stelt zich burgerlijke partij na de moord van afgelopen zaterdag in Beveren. Die zou het gevolg zijn geweest van zogenaamde "gaybashing".

Afgelopen zaterdag werd in het Oost-Vlaamse Beveren het lichaam van een man aangetroffen in een park. Alles wijst erop dat de man met geweld om het leven was gebracht. Het slachtoffer zou via een datingapp naar het park gelokt zijn door drie minderjarige daders en zou het slachtoffer geworden van zijn homohaat, maar dat kan het parket nog niet bevestigen.

'Dit is afschuwelijk', klinkt het bij Lozano Lafertin van çavaria. 'Hiermee wordt niet enkel één persoon geviseerd, maar onze hele gemeenschap. Het gaat hier om het tweede dodelijke slachtoffer van homohaat in ons land, het eerste in Vlaanderen. We willen ons medeleven betuigen aan familie en vrienden van het slachtoffer en hopen dat zij voldoende steun vinden.'

Çavaria gaat zich wel burgerlijke partij stellen bij het onderzoek. De organisatie kan dat als vzw die opkomt voor de rechten van de LGBTI+-mensen. 'Op die manier worden we bij het onderzoek betrokken', aldus Lafertin, die benadrukt dat het belangrijk is om als maatschappij te reageren op dit onverantwoord gedrag.

De belangenverdediger van de LGBTI+-gemeenschap wijst verder ook op het bestaan van Lumi, de anonieme hulplijn voor wie vragen of hulp nodig heeft over gender en seksuele voorkeur. Mensen kunnen daar ook terecht als ze slachtoffer geworden zijn van geweld en bijvoorbeeld niet meteen naar de politie durven stappen. Alle info daarover is te vinden via www.lumi.be.

Verdachten opgepakt

In het onderzoek zijn enkele minderjarige verdachten opgepakt op verdenking van moord. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen.

De jongeren worden ondervraagd met bijstand van een advocaat, en de jeugdrechter zal daarna beslissen welke maatregelen ze opgelegd krijgen. Vermoedelijk worden ze geplaatst in een instelling in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

Als uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad om moord gaat, eventueel met de verzwarende omstandigheid van een haatmotief wegens seksuele geaardheid, kan de jeugdrechtbank één of meerdere verdachten uit handen geven. Dat is mogelijk als de verdachten tussen de 16 en 18 jaar oud zijn en de jeugdrechter van oordeel is dat gewone jeugdrechtmaatregelen niet volstaan. Het parket herhaalt dat het nog te vroeg is om een bepaalde piste naar voren te schuiven in het onderzoek.

Gaybashing

Als de feiten van gaybashing worden bevestigd, dan is het slachtoffer voor zover bekend het tweede dodelijke slachtoffer van homohaat in België. In 2012 werd Ihsane Jarfi in Luik vermoord door vier mannen omdat hij homo was.

Burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren reageert 'met afschuw en verbijstering' op het onderzoek. 'Ik wil een oproep doen om mensen die ingaan op dat soort datingapps om voorzichtigheid aan de dag te leggen.'

'Ik hoop dat dat soort praktijken zich nooit meer voordoet. De daders moeten opgepakt worden en streng gestraft worden, zodat zulke feiten nooit meer gebeuren.' (Belga)

