Mondmaskerzwendel: Raad van State annuleert contract voor Avrox tijdens coronacrisis

De Raad van State heeft het contract geannuleerd dat Defensie in 2020 aan het Luxemburgse bedrijf Avrox had gegund voor de aankoop van 15 miljoen mondmaskers. Dat meldt Le Soir woensdag. De Raad van State sprak zich op 16 januari uit over de zaak.

Tijdens de coronacrisis had Defensie een aanbesteding uitgeschreven voor een grote hoeveelheid mondmaskers, om ze via de apotheken te verdelen onder de Belgische bevolking. Er werden uiteindelijk 18 miljoen stoffen mondmaskers besteld, waarvan het Luxemburgse Avrox er 15 miljoen mocht leveren.

In februari 2021 raakte evenwel bekend dat die mondmaskers mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat ze nanodeeltjes zilver en titaniumoxide bevatten. De overheid raadde daarom aan om de mondmaskers niet meer te gebruiken.

Verschillende bedrijven die op de aanbesteding hadden gereageerd, maar het niet hadden gehaald, waren naar de Raad van State gestapt. Die heeft nu beslist het bedrijf Anti-Chute uit Henegouwen in het gelijk te stellen.

Het bedrijf stelt dat zijn dossier ten onrechte werd afgewezen. Defensie had immers geoordeeld dat er niet aan de voorwaarden van de openbare aanbesteding was voldaan, omdat het dossier geen bewijs bevatte van een eerdere levering van minstens 250.000 mondmaskers. In de aanbesteding werd evenwel niet om zo’n bewijs gevraagd. De beslissing van de Raad van State zet nu deur open voor mogelijke schadeclaims.