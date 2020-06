De 15 miljoen herbruikbare mondmaskers die geleverd zijn door het Luxemburgse bedrijf Avrox voldoen niet aan de officiële aanbevelingen om ze te wassen, niet aan de Belgische en niet aan de internationale aanbevelingen. Dat schrijft Le Soir woensdag.

De mondmaskers, die besteld zijn door Defensie op vraag van de federale regering, moeten met de hand gewassen worden met water van 30°C, terwijl sinds het begin van de COVID-19-crisis altijd is aangeraden om herbruikbare mondmaskers te wassen op 60°C om het virus te vernietigen.

In de specificaties die Defensie eind april aan de kandidaat-leveranciers bezorgde, stond dat de producten moesten voldoen aan de aanbevelingen van het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN), schrijft Le Soir nog. Daarin staat dat de mondmaskers 30 minuten lang op minstens 60°C gewassen moeten worden.

Bovendien waren de mondmaskers van een van de kandidaat-leveranciers nog geweigerd door Defensie net omdat ze niet op de correcte manier gewassen konden worden.

Sectororganisaties Creamoda, Febelsafe en FBT stellen dat de mondmaskers een gevaar vormen voor de volksgezondheid en niet mogen verspreid worden.

Defensie en het bedrijf Avrox verzekeren dat de maskers van onberispelijke kwaliteit zijn en dat ze alle testen doorstaan hebben. De mondmaskers zijn vanaf 15 juni verkrijgbaar in de apotheken.

In totaal zijn 18 miljoen mondmaskers besteld en geleverd. 15 miljoen komen van Avrox en 3 miljoen van het bedrijf Tweed & Cottons.

