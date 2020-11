In Franstalig België maken de mondmaskers hun entree in de televisiestudio's.

Voor de tweede week op rij presenteerde Christophe Deborsu zijn populaire zondagochtendtalkshow C'est pas tous les jours dimanche op RTL-TVi met mondmasker. Ook alle studiogasten droegen er één, zelfs tijdens een verhit debat over de zin van mondmaskers. Zondagavond kondigde ook de presentator van het RTBF-journaal live aan dat het mondmasker aangaat zodra een studiogast in het journaal aanschuift, en hij voegde vervolgens meteen de daad bij het woord.

...

Voor de tweede week op rij presenteerde Christophe Deborsu zijn populaire zondagochtendtalkshow C'est pas tous les jours dimanche op RTL-TVi met mondmasker. Ook alle studiogasten droegen er één, zelfs tijdens een verhit debat over de zin van mondmaskers. Zondagavond kondigde ook de presentator van het RTBF-journaal live aan dat het mondmasker aangaat zodra een studiogast in het journaal aanschuift, en hij voegde vervolgens meteen de daad bij het woord. Bij de VRT houdt men het in programma's als De zevende dag en De afspraak voorlopig op maximaal afstand houden, en tal van andere veiligheidsmaatregelen. Kijkers geven immers aan dat ze presentatoren en gasten met mondmaskers moeilijker begrijpen. Het ziet er natuurlijk ook wat vreemd uit, een debattafel met gemaskerde mensen. De redactie van C'est pas tous les jours dimanche hakte de knoop door toen microbioloog Emmanuel André een week geleden, ondanks de relatieve afstand en het plexiglas tussen de gasten in de RTL-studio, alleen met mondmasker aan het zondagse debat wilde deelnemen. Hij vond de setting niet veilig genoeg. De redactie besloot dan maar aan alle aanwezigen te vragen een mondmasker te dragen - een primeur op de Belgische televisie. 'Dit is wel iets wat wij al langer overwogen,' klinkt het bij RTL, 'ook omdat er steeds meer bewijs is voor de rol van aerosolen en het feit dat corona zich via de lucht verspreidt.' Voorstanders wijzen op de bewustmakingsfunctie van televisie, zeker nu blijkt hoeveel mensen het coronavirus nog steeds onderschatten of uit onwetendheid de veiligheidsregels slecht toepassen. 'Ik vond de RTL-studio sowieso niet voldoende coronaproof', zegt microbioloog Emmanuel André. 'RTL heeft enorme inspanningen gedaan, maar zonder mondmasker volstaan die maatregelen gewoon niet. Tientallen gasten, die in wisselende samenstelling met elkaar in debat gaan? En dat terwijl we de bevolking vragen om zulke dingen juist niet te doen. De media, waarin nu al zes maanden permanent politici en wetenschappers over corona aan het woord komen, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Zeker nu het grote publiek in verband met mondmaskers op het verkeerde been is gezet. Want wanneer zijn mondmaskers het nuttigst? Als je binnen met elkaar praat. Dat moeten we mensen nú leren en daarom is het superbelangrijk dat ze in televisiestudio's mondmaskers zien.' Om al die redenen pleit André ervoor om voortaan ook in programma's als De afspraak het mondmasker te dragen. 'Zodra er twee studiogasten aanwezig zijn, lijkt dit, nu België opnieuw in lockdown is gegaan, echt aangewezen. Journalisten en studiogasten zitten ook niet in elkaars bubbel.'