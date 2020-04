Met de publicatie van het cruciale ministerieel besluit staat nu ook in steen gebeiteld dat mond- en neusbedekking verplicht wordt op het openbaar vervoer vanaf 4 mei. Ook in het station of aan de halte geldt de verplichting.

Bijna een week na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om mond- en neusbedekking te verplichten op het openbaar vervoer, is de concrete vertaling ervan gepubliceerd in het Staatsblad.

'De burger is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd', zo luidt het. De NMBS zal alvast stoffen mondmaskers en alcoholgel verkopen aan passagiers in tachtig stations over het hele land

Maar hoe zal de verplichting afgedwongen worden? In eerste instantie hopen beleidsmakers op sociale controle. Vanaf het moment dat iemand merkt dat iedereen rondom een masker draagt, zal de drang om zichzelf te beschermen groter worden. Als dat niet genoeg blijkt, 'is er bij De Lijn nog altijd de mogelijkheid om de dispatching op te roepen', zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) daarover op woensdag. 'Dan rekenen we erop dat de politie zal tussenkomen en de persoon in kwestie die geen mond- en neusbedekking wil dragen, zal verwijderen van het openbaar vervoer.'

Overtredingen zullen de gewoonlijke strafmaat met zich meebrengen. Dat betekent een boete van 250 euro. Bij de trams en bussen van De Lijn zal de lokale politie een rol spelen. Op het spoor en in de Brusselse metro zal de spoorwegpolitie de taak op zich nemen, zo bevestigt de federale politie.

Kritiek vanuit CD&V

Toch blijven er nog heel wat vragen over de plaats van het openbaar vervoer in de exitstrategie. Vooral over de communicatie wordt er geklaagd. Dat de regering de reizigers vraagt om bij voorkeur andere vervoersmodi, inclusief de auto, te gebruiken gaat er bij sommigen niet in. In de Kamer stelde CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh zich donderdag de vraag of er zo bij de verbruiker wel vertrouwen wordt gewekt over het openbaar vervoer.

Ook oppositiepartij SP.A plaatst vraagtekens. De belangrijke social distancing-maatregelen dreigen immers te verwateren wanneer de bedrijvigheid weer op gang trekt. Kamerlid Joris Vandenbroucke vraagt dat de NMBS meer treinen inlegt. Binnen de partij wordt er gewezen naar het buitenland. In Nederland denkt men erover na om mensen plekken in de trein te laten reserveren, zodat er zeker voldoende afstand is.

Bij De Lijn, die al op haar tandvlees zit, is extra capaciteit voorlopig geen optie, zegt Lydia Peeters. 'Als we de anderhalve meter social distancing handhaven, dan betekent dit dat er op een normale bus waar 55 personen kunnen zitten, maximum 9 kunnen zitten. Ik kan moeilijk van vandaag op morgen heel veel extra bussen inleggen.'

