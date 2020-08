Mohamed Ridouani is SP.A-burgemeester van Leuven. Maar hoe brengt hij zijn vakantie door? Om deze vragen te beantwoorden had hij 16 minuten en 43 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Normaal ga ik met mijn gezin een à twee weken naar het buitenland om door een bepaalde streek te trekken. Vorig jaar was dat Denemarken. Maar corona heeft daar dit jaar anders over beslist. Ik wil er als burgemeester volledig zijn voor de Leuvenaars. We zijn wel enkele dagen naar de Ardennen geweest. Durft u deze zomer naar het buitenland? Ik heb een voorbeeldfunctie, dus ik doe dat niet. Mijn vrouw en ik hadden een citytrip naar Valencia gepland, maar die hebben we geannuleerd. Volgt u het nieuws wanneer u met vakantie bent? Ik probeer zo veel mogelijk te ontkoppelen. 's Morgens en 's avonds overloop ik wel de actualiteit. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Tien jaar geleden trok ik met mijn vrouw door IJsland in een Nissan Micra. Kent u die auto? Zelfs kleiner dan die van Mr. Bean. We kenden elkaar nog niet zo lang en het was een prachtige reis met veel natuurpracht en stilte. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Wanneer ik weg ben met mensen die ik graag zie, is er niet snel iets dat de pret kan bederven. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Ik kan er een paar opnoemen. Het eerste is een boek dat de Spaanse jezuïet Baltasar Gracián in 1647 schreef: Handorakel en kunst van de voorzichtigheid. Het bevat heerlijke aforismen en is - voor een jezuïet - ongegeneerd onchristelijk. Het tweede boek is Leven en lot van Vasili Grossman. Het gaat over gewone mensen die ongewone dingen doen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rusland. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Ik had er enkele klaarliggen, onder meer De ontheemden van Amin Maalouf, maar door de omstandigheden is lezen er niet van gekomen. Hopelijk krijg ik daar deze zomer nog de kans toe. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Wat dacht u? ( lacht) Leuven boven! We hebben zoveel prachtige plekken: de Abdij van Park, het stadhuis, de langste toog ter wereld... Daarnaast vind ik ook de Ardennen mooi. Je kunt je daar echt op reis voelen. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Toen ik net afgestudeerd was, ben ik met een vriend vier weken door het Midden-Oosten getrokken. We sliepen in de woestijn onder de sterrenhemel. Enkele weken geleden heb ik met mijn zoontje ook in de tuin geslapen, in een tent. Dat was fijn, maar natuurlijk helemaal anders. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Nee, dat is een vakje dat ik nooit heb afgevinkt. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? De laatste jaren niet, maar ik heb mijn leven wel enkele keren omgegooid, zoals toen ik het bedrijfsleven bij Deloitte verliet om in de politiek te gaan. Soms, bijvoorbeeld wanneer ik een documentaire zie over het heelal, word ik overvallen door melancholie en een gevoel van nietigheid. Maar het is niet zo dat ik dan uit mijn bed spring om aan mijn vrouw een new way of life te verkondigen. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Nee. Ik mis nogal snel mensen. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Volgens mijn vrouw wel... (lacht) Alles is in the eye of the beholder. Welk festival of event zult u het meeste missen deze zomer? Ik mis vooral de sfeer die er tijdens de zomer in de stad hangt: wat rondwandelen, een praatje slaan met de mensen, naar muziek luisteren. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Het gelukkigst ben ik als ik omringd ben door mijn gezin en als de dingen op een zinvolle manier op hun plaats vallen. Maar mijn vrouw en ik bouwen genoeg eilanden van rust in, een citytrip, een uitstapje of een lange wandeling.