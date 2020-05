Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) mogen grootouders vanaf 10 mei opnieuw voor hun kleinkinderen zorgen. Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES-groep, spreekt dat tegen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat elk gezin tot vier mensen mag ontvangen vanaf 10 mei. Het moet wel altijd om dezelfde mensen gaan die ook alleen elkaar ontmoeten.

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geldt die regeling ook voor grootouders en hun kleinkinderen. Dat zei hij in het Vlaams Parlement. 'Dat kan wanneer er een binding is van de grootouders en de vier mensen (die je mag bezoeken, nvdr.).'

Maar Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES-groep (de expertengroep die de exitstrategie mee uittekent, nvdr.), zegt aan persagentschap Belga dat enkel een 'kort bezoek' aan de orde is. 'Dat is echt wel iets helemaal anders dan een hele dag op een kleinkind passen.'

Vlieghe voegt er ook aan toe dat men 'vasthoudt aan de waarschuwing dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat mensen met een duidelijk risicoprofiel of 65-plussers heel veel contacten of heel nauwe contacten hebben met jonge kinderen'.

Ook Vlieghe kijkt, net als Marc Van Ranst, met een 'bang hart' naar de versoepelingsmaatregelen.

