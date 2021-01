België heeft nog acht miljoen spuiten nodig voor de komende vaccinatiecampagne. 'Dat is zeer moeilijk', zegt directeur Alexander Alonso van BD Benelux. De marktleider in injectiemiddelen zag door de coronacrisis de jaarlijkse vraag naar wereldwijd zowat 7 miljard spuiten en naalden stijgen met 1 miljard stuks, 'en dat op vier maanden tijd'.

De Amerikaanse producent van medische materialen Becton Dickinson (BD) met hoofdkwartier voor de Benelux in Erembodegem ziet zich geconfronteerd met een sterk stijgende vraag naar injectiemiddelen. 'Die vraag is zo buitengewoon dat we ons moeten reorganiseren om daaraan te proberen voldoen', zegt Alonso. 'En ik zeg uitdrukkelijk proberen. De vraag is zo groot dat we er niet aan kunnen beantwoorden.'

De Belgische overheid heeft getalmd met de bestelling en dat bezorgt het bedrijf kopzorgen. 'Bij ons zijn er 12 miljoen eenheden besteld. Gezien elke inwoner 2 inspuitingen nodig heeft, gaat het dus om 6 miljoen inwoners. Maar er zijn bijna 12 miljoen Belgen, dus ik kom er nog een 6 miljoen tekort', becijfert Alonso.

'Ik weet dat er nog zowat 4 miljoen stuks bij een concullega besteld zijn. Dus we kunnen 7 tot 8 miljoen inwoners vaccineren. Maar we moeten dus nog een gat dichten van 3 à 4 miljoen inwoners, maal twee (voor de nodige tweede dosis, nvdr.). Het gaat dus om 8 miljoen stuks die we nog moeten vinden voor de beloofde datum, deze zomer. Dat is zeer moeilijk.'

Vroege bestellingen

De productie opvoeren is niet mogelijk op korte termijn. 'We hebben onze productie bijna verdrievoudigd', zegt Alonso. 'We vervoeren in de lucht in plaats van met vrachtwagens. We investeren in nieuwe lijnen. Lijnen die van 5 dagen naar 7 dagen gaan draaien, 24 op 24. We zijn volledig volgeboekt.'

Het bedrijf onderhoudt al sinds het voorjaar van 2020 contact met de federale overheid maar slaagde er naar eigen zeggen niet in om het belang van vroege bestellingen duidelijk te maken. Zo ging kostbare tijd verloren en gingen andere grote landen met een groot deel van het aanbod aan de haal.

'Om mijn job goed te kunnen doen en de leveringen te kunnen verzekeren, wil ik op voorhand over de juiste informatie beschikken', zegt Alonso. Hij is niet zeker dat de overheid al haar beloftes rond de vaccinatiecampagne zal kunnen inlossen. 'Ik verneem in de pers uitspraken die achteraf zo goed als onmogelijk blijken. Dat is frustrerend.'

Bovendien is het nodig dat de overheden er rekening mee houden dat het niet uitgesloten is dat een vaccinatiecampagne tegen corona jaarlijks herhaald zal moeten worden, zoals bij een griepvaccin. In dat geval moeten er bijkomende bestellingen geplaatst worden, want het orderboek zit al vol tot in 2022.

Alonso pleit voor een betere dialoog met de overheid. 'Voor er beslissingen genomen worden, moeten alle puzzelstukjes samengelegd worden. Om te zien of ze ook effectief in mekaar passen.' (Belga)

