Mogelijke poging tot ontvoering Van Quickenborne: politie pakt vierde verdachte op

In het onderzoek naar de bedreigingen aan het adres van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is er een vierde verdachte opgepakt. Het gaat om een 21-jarige Nederlander, zo heeft het Landelijk Parket in Nederland zondagnamiddag bevestigd.

De vierde verdachte werd omstreeks 15.00 uur gearresteerd op straat in de Nederlandse stad Den Haag, zegt het parket op Twitter. Dat gebeurde op verzoek van de Belgische autoriteiten

Het federaal parket maakte zaterdag bekend dat Van Quickenborne na bedreigingen onder verhoogde beveiliging is geplaatst. Er was sprake van ‘recente’ bedreigingen die ‘zeer ernstig’ moeten worden genomen.

Er werden drie Nederlanders (van 20, 29 en 48 jaar) gearresteerd in Den Haag en omgeving, zo meldde het Nederlandse Openbaar Ministerie. Het federaal parket heeft om hun overlevering gevraagd. .

Drugsmilieu

Volgens de VRT en Het Laatste Nieuws zou vrijdagochtend een verdachte auto met Nederlandse nummerplaat opgemerkt zijn aan de woning van Van Quickenborne in Kortrijk, waar hij ook titelvoerend burgemeester is. Het is niet bekend of in de auto inzittenden waren, maar er zouden ‘volgens betrouwbare bronnen’ wel wapens aangetroffen zijn. Volgens de VRT ging het om kalasjnikovs, vuurwapens en flessen met benzine. De dreiging zou uit het drugsmilieu komen, er wordt ook gesproken over mogelijk een poging tot ontvoering. Maar die informatie is niet officieel bevestigd.

Van Quickenborne zelf reageerde zaterdag via sociale media. ‘Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden’, zo zei hij. ‘De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger.’

Premier Alexander De Croo noemde de dreiging ten aanzien van de minister ‘totaal onaanvaardbaar’.