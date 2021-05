Er zouden geldstromen zijn geweest voor enkele honderdduizenden euro.

Het parket van Limburg bevestigt maandag dat er in het Limburgse fraudeonderzoek een mogelijke link is opgedoken tussen De Voorzorg Limburg met Tony C. als de vroegere topman en Sihame El Kaouakibi. Er zouden geldstromen zijn geweest voor enkele honderdduizenden euro. 'Er is inderdaad een mogelijke link opgedoken. Er zal een informatie-uitwisseling plaatsvinden met de collega's in Antwerpen', zegt persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket maandag.

Vorige week is Tony C. voorwaardelijk vrijgelaten in het fraudeonderzoek ten nadele van De Voorzorg Limburg, net als vastgoedmakelaar Daan M. en Dirk M., de boekhouder.

Begin maart waren ze opgepakt in een onderzoek naar mogelijke corruptie en fraude rond de verkoop van gebouwen van De Voorzorg aan de vastgoedmakelaar. Het Limburgse gerecht voert hier onderzoek naar.

Er zou dus ook een contract tussen Sihame El Kaouakibi en De Voorzorg Limburg zijn afgesloten. 'Het klopt dat er in ons Limburgs dossier een mogelijke link is opgedoken. Die link gaat niet door Limburgse speurders onderzocht worden, maar er zal wel een informatie-uitwisseling met het Antwerpse gerecht op touw worden gezet. Het is dan aan de Antwerpse collega's om te beoordelen in welke mate hier sprake is van malafide praktijken', aldus Pieter Strauven.

