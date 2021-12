De Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters zou aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) geadviseerd hebben om de burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren (CD&V), voor een periode van zes maanden te schorsen. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Veerle Heeren had zichzelf en mensen uit haar entourage vroegtijdig laten vaccineren. Dat leidde tot verschillende onderzoeken. Audit Vlaanderen deed een forensisch onderzoek naar de werking van het vaccinatiecentrum, de gouverneur naar de rol van Veerle Heeren.

Op basis van die onderzoeken heeft de gouverneur eind september een advies geformuleerd en dat overhandigd aan Somers. In dat advies zou staan dat de gouverneur een schorsing van zes maanden vraagt, vernam Het Belang van Limburg uit meerdere bronnen. Somers beslist zelf wat hij met het advies doet. Hij laat wel weten dat hij 'begin volgend jaar' zal communiceren. 'We gaan daar niet lichtzinnig over', zegt zijn woordvoerder aan de krant.

