Op het euthanasieproces in Gent sprak het hof van assisen drie dokters vrij, maar volgens de advocaat-generaal van het Hof van Cassatie werd de vrijspraak van een van hen niet goed gemotiveerd.

Daardoor riskeert Joris Van Hove (59), de arts die Tine Nys de dodelijke injectie toediende, een nieuw proces. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Volgens advocaat-generaal Bart De Smet moet het arrest voor dokter Joris Van Hove verbroken worden. Het arrest zou niet compleet en te weinig gemotiveerd zijn. De Smet struikelt over het feit dat Van Hove werd vrijgesproken bij redelijke twijfel, maar dat in het arrest niet echt wordt verduidelijkt wat daarmee precies wordt bedoeld.

Er moet daarom een nieuw proces komen voor de dokter die de fatale injectie toediende, aldus de advocaat-generaal. Dat zou voor hetzelfde assisenhof of voor een correctionele rechtbank met drie beroepsrechters kunnen plaatsvinden. Het is mogelijk dat zij oordelen dat de arts wel degelijk fouten maakte en een schadevergoeding moet betalen aan de familie van Tine Nys. Dat kan gaan van enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro's.

Omdat het parket zelf geen cassatieberoep aantekende, riskeert dokter Van Hove niet langer een celstraf. Op dinsdag 15 september hakt het Hof van Cassatie de knoop door. Dan weet Van Hove of hij zich zal moeten verantwoorden op een nieuw proces.

