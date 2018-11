Mogelijk Belgische special forces naar Afghanistan

Dat bleek vrijdag bij de voorstelling van het Plan Operaties voor volgend jaar, waarvoor de ministerraad het licht op groen heeft gezet. Daarin wil minister Sander Loones de eigen economische belangen centraal stellen.

Kersvers minister Loones trok vrijdag meteen naar zijn allereerste ministerraad met een belangrijk dossier: het plan met daarin de prioriteiten van Defensie in 2019.

Grote koerswijzigingen zitten er niet in. De hoofdfocus blijft de strijd tegen terreur en radicalisering, met een inzet in eigen land op straat, binnen Europa, in de Sahel, Tunesië, Afghanistan en Irak.

Minister Loones (N-VA) benadrukte dat ons land actief zal blijven in Irak, maar in een andere rol. Nu terreurgroep Islamitische Staat militair sterk is teruggedrongen, zijn er volgens de minister andere profielen nodig op het terrein. Daarom is Defensie al begonnen met de terugtrekking van de special forces en genietroepen - 80 tot 90 militairen - en zal de focus meer liggen op de professionalisering en training van de Iraakse veiligheidsdiensten.

Defensie onderzoekt of ons land zijn aanwezigheid zal uitbreiden in Afghanistan. Daarvoor lopen momenteel fact finding missions in het land. Vandaag is het Belgische leger met 90 militairen actief in Kaboel en Mazar-i-Sahrif, binnen de trainings- en adviesmissie van de NAVO. Dat aantal kan oplopen tot een 220-tal vanaf september volgend jaar. Het aantal en hun takenpakket moet nog worden overlegd met de toekomstige partners.