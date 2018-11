Moeten we onze relatie met Rusland verbeteren?

Rusland wordt in het westen vaak gezien als een agressief, zelfs oorlogszuchtig land. De afgelopen jaren namen de spanningen dan ook fors toe. David Criekemans is hoogleraar geopolitiek aan de UAntwerpen en hij maakt hier toch graag enkele kanttekeningen bij. Overigens ook uitgebreid te lezen in zijn recentste boek, "Geopolitieke kanttekeningen". Professor Criekemans dwingt ons onze westerse oogkleppen een ogenblik af te zetten. Hoe kijkt Rusland naar het westen? Misschien begrijpen we dan beter waarom Rusland doet wat het doet? En wie weet, komen we wel weer dichter bij elkaar? Met andere woorden: een lesje politiek Rusland, anders bekeken.